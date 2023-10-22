22 октября
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Жизнь

В Алтайский край не пустили груз с живыми раками. Он показался сомнительным

Пресс-служба регионального Россельхознадзора сообщила о пресечении ввоза раков в Алтайский край с территории Казахстана.

Раки.
Раки.
22.mvd.ru

Как сообщает "Инцидент Барнаул", причиной этому послужило несоответствие указанной на маркировке даты выработки и ветеринарного сертификата Таможенного союза.

Помимо этого, сотрудники ведомства обнаружили у жителей Казахстана 20 кг икры лососевой соленой (форель) и 140 кг меда. На эти продукты у владельцев ветеринарного сертификата не оказалось.

Товары на территорию региона не допустили, а в отношение перевозчиков возбудили уголовные дела за административные нарушения.

Ранее таможенники Алтайского края нашли в багажнике расчлененную тушу медведя.

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