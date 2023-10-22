В Алтайский край не пустили груз с живыми раками. Он показался сомнительным

Как сообщает "Инцидент Барнаул", причиной этому послужило несоответствие указанной на маркировке даты выработки и ветеринарного сертификата Таможенного союза.
Помимо этого, сотрудники ведомства обнаружили у жителей Казахстана 20 кг икры лососевой соленой (форель) и 140 кг меда. На эти продукты у владельцев ветеринарного сертификата не оказалось.
Товары на территорию региона не допустили, а в отношение перевозчиков возбудили уголовные дела за административные нарушения.
Ранее таможенники Алтайского края нашли в багажнике расчлененную тушу медведя.