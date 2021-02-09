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В Алтайский край поступила крупная партия «Спутника V»

В Алтайский край поступило 15 120 комплектов вакцины для профилактики коронавирусной инфекции, сообщили в региональном минздраве.

Вакцинация против коронавируса.
Вакцинация против коронавируса.
Анна Зайкова.

Это самая большая партия, которую когда-либо получали учреждения края. За предыдущий период регион получил более 22 тыс. доз.

Новую партию распределят по поликлиникам.

«Таким образом количество медорганизаций, в которых жители смогут поставить прививку против коронавирусной инфекции, увеличится с 22 до 67. К этой работе больницы уже готовы, везде приобретено холодильное оборудование для хранения вакцины», — уверяют в министерстве.

Ранее сообщалось, что до 1 марта в край поступит около 86 тыс. доз вакцины.

Записаться на вакцинацию можно по телефону поликлиники из списка (вне зависимости от места жительства) или через сайт Госуслуг.

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