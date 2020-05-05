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Жизнь

В Алтайский край прибыла очередная группа туристов из Германии, их отправили домой и в санаторий

В Алтайский край авиарейсом из Берлина вернулись 22 туриста, сообщает в своем Telegram-канале региональный оперштаб по коронавирусу.

Самолет авиакомпании S7 Airlines.
Самолет авиакомпании S7 Airlines.
Александр Комков

«5 мая рейсом Берлин — Казань — Новосибирск, прибыла очередная группа жителей сибирских регионов, среди них 22 человека из Алтайского края», — рассказали в оперштабе.

После прохождения эпидемиологических мероприятий в аэропорту Новосибирска, людей доставили спецтранспортом до места временного пребывания.

13 человек пройдут самоизоляцию в домашних условиях, остальные девять помещены в обсерваторе, который действует на базе санатория «Сосновый бор» в Первомайском районе.

«Людям выданы предписание и памятка о прохождении карантина, в течении всего времени они будут находиться под наблюдением медиков, а соблюдение самоизоляции будет проверять служба полиции», — подчеркнули в оперштабе.

Если в течение двух недель у вернувшихся людей коронавирус не выявят, им разрешат вернуться к привычной жизни.

Напомним, утром 3 мая на Алтай прибыли московские пассажиры, у одного, как сообщалось 4 мая, нашли Covid-19.

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