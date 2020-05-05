В Алтайский край прибыла очередная группа туристов из Германии, их отправили домой и в санаторий

«5 мая рейсом Берлин — Казань — Новосибирск, прибыла очередная группа жителей сибирских регионов, среди них 22 человека из Алтайского края», — рассказали в оперштабе.
После прохождения эпидемиологических мероприятий в аэропорту Новосибирска, людей доставили спецтранспортом до места временного пребывания.
13 человек пройдут самоизоляцию в домашних условиях, остальные девять помещены в обсерваторе, который действует на базе санатория «Сосновый бор» в Первомайском районе.
«Людям выданы предписание и памятка о прохождении карантина, в течении всего времени они будут находиться под наблюдением медиков, а соблюдение самоизоляции будет проверять служба полиции», — подчеркнули в оперштабе.
Если в течение двух недель у вернувшихся людей коронавирус не выявят, им разрешат вернуться к привычной жизни.
Напомним, утром 3 мая на Алтай прибыли московские пассажиры, у одного, как сообщалось 4 мая, нашли Covid-19.