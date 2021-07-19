В Алтайский край прибудет двухэтажный экскурсионный поезд с москвичами

РЖД запускает необычный экскурсионный маршрут. 23 и 30 июля туристы из Москвы прилетят на Байкал и отправятся в путешествие: «Байкал — Иркутск — Красноярск — Славгород — Казань — Москва» на двухэтажном поезде. Одной из остановок станет алтайское озеро Яровое, рассказывают в пресс-службе компании.

Известно, что новый экскурсионный маршрут пройдет по территории Алтайского края, однако поезд не будет останавливаться в Барнауле — только в Славгороде, откуда туристов доставят на озеро Большое Яровое.

«Озеро называют алтайским Мертвым морем — его вода соленая до горечи, а солевой состав уникален и является лечебным. Дно озера выстлано толстым грязевым слоем. По своим медицинским свойствам грязи Ярового сопоставимы с лучшими грязевыми курортами России и зарубежья. Самым главным и забавным развлечением в Яровом считается лежание в соленой воде, ведь ни каких усилий прилагать не стоит — только расслабиться!», — так пишут про алтайскую остановку в анонсе круиза.

В целом такая масштабная экскурсия должна показать туристам, «насколько наша страна огромна и богата, насколько она разнородна и едина одновременно», говорят в РЖД.

Ранее новый туристический маршрут разработали в Горном Алтае. Его особенность — подводная. Туристам предлагают погрузиться на дно Телецкого озера.