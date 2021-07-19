В Алтайский край прибудет двухэтажный экскурсионный поезд с москвичами

Известно, что новый экскурсионный маршрут пройдет по территории Алтайского края, однако поезд не будет останавливаться в Барнауле — только в Славгороде, откуда туристов доставят на озеро Большое Яровое.
«Озеро называют алтайским Мертвым морем — его вода соленая до горечи, а солевой состав уникален и является лечебным. Дно озера выстлано толстым грязевым слоем. По своим медицинским свойствам грязи Ярового сопоставимы с лучшими грязевыми курортами России и зарубежья. Самым главным и забавным развлечением в Яровом считается лежание в соленой воде, ведь ни каких усилий прилагать не стоит — только расслабиться!», — так пишут про алтайскую остановку в анонсе круиза.
В целом такая масштабная экскурсия должна показать туристам, «насколько наша страна огромна и богата, насколько она разнородна и едина одновременно», говорят в РЖД.
Ранее новый туристический маршрут разработали в Горном Алтае. Его особенность — подводная. Туристам предлагают погрузиться на дно Телецкого озера.