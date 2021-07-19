19 июля 20°C
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Жизнь

В Алтайский край прибудет двухэтажный экскурсионный поезд с москвичами

РЖД запускает необычный экскурсионный маршрут. 23 и 30 июля туристы из Москвы прилетят на Байкал и отправятся в путешествие: «Байкал — Иркутск — Красноярск — Славгород — Казань — Москва» на двухэтажном поезде. Одной из остановок станет алтайское озеро Яровое, рассказывают в пресс-службе компании.

Интерьер новых вагонов РЖД.
Интерьер новых вагонов РЖД.
http://fpc.ru

Известно, что новый экскурсионный маршрут пройдет по территории Алтайского края, однако поезд не будет останавливаться в Барнауле — только в Славгороде, откуда туристов доставят на озеро Большое Яровое.

«Озеро называют алтайским Мертвым морем — его вода соленая до горечи, а солевой состав уникален и является лечебным. Дно озера выстлано толстым грязевым слоем. По своим медицинским свойствам грязи Ярового сопоставимы с лучшими грязевыми курортами России и зарубежья. Самым главным и забавным развлечением в Яровом считается лежание в соленой воде, ведь ни каких усилий прилагать не стоит — только расслабиться!», — так пишут про алтайскую остановку в анонсе круиза.

В целом такая масштабная экскурсия должна показать туристам, «насколько наша страна огромна и богата, насколько она разнородна и едина одновременно», говорят в РЖД.

Ранее новый туристический маршрут разработали в Горном Алтае. Его особенность — подводная. Туристам предлагают погрузиться на дно Телецкого озера.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79520590776. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость