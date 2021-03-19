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Жизнь

В Алтайский край прилетели грачи

В Алтайском крае натуралисты заметили грачей. Птицы летели над Барнаулом, одного увидели в Топчихе.

Грач.
Грач.
Алина Боксорн / "Усынови заказник"

16 марта грачей сняли в селе Заковряшино Крутихинского района. Фото опубликовали в сообществе «Усынови заказник».

Грач.
Грач.
Алина Боксорн / «Усынови заказник»

Грачи считаются вестниками весны и прихода теплой погоды. Есть примета — коли грач прилетел, через месяц снег сойдет.

Обычно эти птицы возвращаются в гнезда в конце марта.

17 марта отмечено в народном календаре днем Герасима Грачевника. Крестьяне использовали грачей как своего рода посевной календарь: если птицы сели на гнезда, то уже через неделю можно выходить в поле.

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