В Алтайский край прилетели грачи

В Алтайском крае натуралисты заметили грачей. Птицы летели над Барнаулом, одного увидели в Топчихе.

16 марта грачей сняли в селе Заковряшино Крутихинского района. Фото опубликовали в сообществе «Усынови заказник».

Грач. Алина Боксорн / «Усынови заказник»

Грачи считаются вестниками весны и прихода теплой погоды. Есть примета — коли грач прилетел, через месяц снег сойдет.

Обычно эти птицы возвращаются в гнезда в конце марта.

17 марта отмечено в народном календаре днем Герасима Грачевника. Крестьяне использовали грачей как своего рода посевной календарь: если птицы сели на гнезда, то уже через неделю можно выходить в поле.