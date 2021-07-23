В алтайский музей вернулся скифский меч

После реставрации в экспозицию Государственного музея истории литературы, искусства и культуры Алтая вернули уникальный скифский меч VI-V вв. до н. э, сообщили в краевом минкульте.

Меч почти 10 месяцев приводили в порядок специалисты мастерской реставрации металла Всероссийского художественного научно-реставрационного Центра имени академика И.Э. Грабаря в Москве.

Железный меч весом 2 кг 4 грамма, с длиной лезвия 83 см пролежал в земле около 2,5 тыс. лет. Его нашел местный житель на пашне у села Ключи, какое-то время артефакт хранил Тюменцевский краеведческий музей, а потом его передали в ГМИЛИКу.

Скифский меч. culture22.ru

«Данный меч является одним из лучших образцов оружия Сибири, оформленного в уникальном скифо-сибирском зверином стиле. Навершие меча выполнено в скульптурной манере в виде парных голов грифонов. Рукоять меча декорирована золотой проволкой. Богато украшенный артефакт является образцом оружия племен, населяющих Алтай в скифское время», — говорят в министерстве культуры.

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