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Жизнь

В алтайском городе до 25 рублей поднимут цену на проезд в транспорте

В Камне-на-Оби с 1 января 2021 года подорожает проезд в общественном транспорте, сообщили «Каменские известия».

Лед на остановках, общественный транспорт в Барнауле
Лед на остановках, общественный транспорт в Барнауле
altapress.ru

Цену на проезд поднимут сразу на два рубля — с 23 до 25 рублей. Стоимость проездного билета на месяц составит 1,5 тыс. рублей.

Транспортное сообщение по району также подорожает. Стоимость одного пассажирского километра с нового года составит 4,38 рублей, а месячный проездной будет стоить 1 878 рублей.

Для льготных категорий граждан, проживающих в сельской местности, цена на проездной останется неизменной — 330 рублей.

Ранее в Барнауле собирались поднять цену на проезд, но окончательного решения так и не приняли. Предполагалось, что с 1 ноября 2020 года проезд в общественном транспорте будет стоить 28 (маршрутное такси) и 26 (автобус, трамвай и троллейбус) рублей.

Для обладателей льготных карт и электронных проездных цена за билет составит 21−22.5 рублей.

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