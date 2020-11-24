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Жизнь

В алтайском городе открывают новое кладбище

В районе Песчаного борка в Рубцовске откроется новое городское кладбище. Хоронить там будут по измененным правилам, пишет «Местное время».

Родительский день в Барнауле. Власихинское кладбище.
Родительский день в Барнауле. Власихинское кладбище.
Анна Зайкова

Возможности старого кладбища исчерпаны. Там будут организовываться только подзахоронения к родственникам, если рядом найдется место.

На новом погосте хоронить будут по нормам, которые закреплены в федеральном законе. Например, максимальная площадь земельного участка, который будет предоставляться под одиночное захоронение, не должна превышать 4 кв.м. Раньше было на квадрат больше.

«Такой подход будет способствовать общему виду погоста, могилы расположатся ровными рядами, в соответствии с требованиями. Расстояние между ними составит 0,5 метра, между рядами — 1 метр. Ужесточатся и требования. Если мы увидим, что оградка не соответствует стандартным размерам, то будем вынуждены ее демонтировать. Хозяева смогут ее забрать, но установить назад не получится», — прокомментировал заместитель главы администрации Рубцовска Олег Обухович.

Также появилось понятие «родственное захоронение». Люди заранее смогут оформить себе земельный участок на два или три захоронения, установить там оградку и ухаживать за ним.

У центрального входа построят часовню, продолжат благоустройство, которое идет еще с 2014 года.

Обустройство нового кладбища обошлось городской казне в сумму более 15 млн рублей.

Ранее стало известно, как на Алтае хоронят умерших от коронавируса.

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