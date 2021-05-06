В Рубцовске начали демонтаж «Дома под шпилем», пишет Городской портал «вРубцовске.ру». Несколько лет назад его признали аварийным.

В алтайском городе сносят "Дом под шпилем".

На данный момент рабочие демонтировали кровлю и местами окна. Что планируют построит на этом месте, пока не известно.

В марте 2019 года глава Рубцовска Дмитрий Фельдман провел выездное совещание по факту аварийности строения.

Мэр дал указания управляющей компании усилить юго-восточную стену, а Управлению ЖКХ, провести работу по уведомлению граждан, проживающим в доме о необходимости переселения в маневренный фонд.

Ранее стало известно, что в Барнауле планируют снести четыре дома, признанных аварийными. Они находятся по адресам: ул. Фомина, 62, ул. Анатолия, 96, ул. Водопроводная, 74, ул. Хлебозаводская, 12.