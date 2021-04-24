В Барнауле снесут четыре аварийных дома

В краевой столице планируют снести четыре дома, признанных аварийными, находящихся по адресам: ул. Фомина, 62, ул. Анатолия, 96, ул. Водопроводная, 74, ул. Хлебозаводская, 12. Соответствующая заявка появилась на электронной площадке РТС-Тендер.

Предмет аукциона

Заказчиком проведения электронного аукциона вы ступил комитет жилищно-коммунального хозяйства Барнаула. Максимальная цена контракта — 4,4 млн рублей. Торги пройдут 30 апреля.

Аварийный дом под снос на ул. Фомина , 62. reformagkh.ru.

Согласно подписанному договору, компания-победитель должна будет снести аварийные дома в течение 70 календарных дней, с момента подписания акта приема-передачи объектов. Срок этой передачи — три рабочих дня с даты заключения контракта.

Что известно об объектах

Жилой дом на ул. Фомина, 62 — это двухэтажное строение 1934 года постройки. Его общая площадь 167,7 кв. м. В нем проживали 12 человек. У него деревянные стены и перекрытия. Здание было признано аварийным еще в 2013 году. Его степень износа — более 70%.

Аварийный дом на ул. Анатолия , 96. reformagkh.ru.

Дом на ул. Анатолия, 96 был построен в 1910 году. Его общая площадь — 216 кв. м. В нем проживали восемь человек. Строение признали аварийным в 2015 году из-за степени износа, оцененного экспертами в 66%. Оно также полностью деревянное.

Жилое здание на ул. Водопроводная, 74 было построено из шлакоблоков в 1948 году. Его общая площадь гораздо больше — 1,3 тыс. кв. м. В нем жили 36 человек. Его признали аварийным в 2015 году из-за 70-процентного износа.

Аварийное жилое здание на ул. Хлебозаводская , 12. reformagkh.ru.

Строение на ул. Хлебозаводская, 12 тоже было возведено из шлакоблоков. Его возраст чуть меньше предыдущего. Оно было возведено 1959 году. Общая площадь — 310 кв. м. Численность жителей — 14 человек.

Весенние обострение

Произошло обрушение стены жилого дома по ул. Советской Армии , 54. пресс-служба администрации Барнаула

Тем временем перед администрацией Барнаула ребром встал вопрос расселения аварийных домов. Ветхие строения начали осыпать одно за другим.

Altapress.ru уже писал о домах на ул. 1-я Западная, 51 и ул. Советской Армии, 54. Они едва не обрушились на жильцов. Людей эвакуировали. Мэр города Вячеслав Франк поручил укрепить разваливающиеся строения, чтобы пострадавшие горожане смогли вынести свое имущество.

В Барнауле произошло обрушение несущих конструкций в доме на ул. 1-я Западная , 51. Анна Зайкова.

С 21 апреля в трех администрациям трех районах Барнаула поручили ввести режим повышенной готовности возле 11 разрушающихся жилых многоквартирных домов. Среди них и двухэтажное строение на ул. Промышленная, 2.

Часть людей, оставшихся без крова временно рассели в маневренный фонд.