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Недвижимость

В Барнауле снесут четыре аварийных дома

В краевой столице планируют снести четыре дома, признанных аварийными, находящихся по адресам: ул. Фомина, 62, ул. Анатолия, 96, ул. Водопроводная, 74, ул. Хлебозаводская, 12. Соответствующая заявка появилась на электронной площадке РТС-Тендер.

Аварийный дом из шлакоблоков на ул. Водопроводная, 74.
Аварийный дом из шлакоблоков на ул. Водопроводная, 74.
reformagkh.ru.

Предмет аукциона

Заказчиком проведения электронного аукциона вы ступил комитет жилищно-коммунального хозяйства Барнаула. Максимальная цена контракта — 4,4 млн рублей. Торги пройдут 30 апреля.

Аварийный дом под снос на ул. Фомина, 62.
Аварийный дом под снос на ул. Фомина, 62.
reformagkh.ru.

Согласно подписанному договору, компания-победитель должна будет снести аварийные дома в течение 70 календарных дней, с момента подписания акта приема-передачи объектов. Срок этой передачи — три рабочих дня с даты заключения контракта.

Что известно об объектах

Жилой дом на ул. Фомина, 62 — это двухэтажное строение 1934 года постройки. Его общая площадь 167,7 кв. м. В нем проживали 12 человек. У него деревянные стены и перекрытия. Здание было признано аварийным еще в 2013 году. Его степень износа — более 70%.

Аварийный дом на ул. Анатолия, 96.
Аварийный дом на ул. Анатолия, 96.
reformagkh.ru.

Дом на ул. Анатолия, 96 был построен в 1910 году. Его общая площадь — 216 кв. м. В нем проживали восемь человек. Строение признали аварийным в 2015 году из-за степени износа, оцененного экспертами в 66%. Оно также полностью деревянное.

Жилое здание на ул. Водопроводная, 74 было построено из шлакоблоков в 1948 году. Его общая площадь гораздо больше — 1,3 тыс. кв. м. В нем жили 36 человек. Его признали аварийным в 2015 году из-за 70-процентного износа.

Аварийное жилое здание на ул. Хлебозаводская, 12.
Аварийное жилое здание на ул. Хлебозаводская, 12.
reformagkh.ru.

Строение на ул. Хлебозаводская, 12 тоже было возведено из шлакоблоков. Его возраст чуть меньше предыдущего. Оно было возведено 1959 году. Общая площадь — 310 кв. м. Численность жителей — 14 человек.

Весенние обострение

Произошло обрушение стены жилого дома по ул. Советской Армии, 54.
Произошло обрушение стены жилого дома по ул. Советской Армии, 54.
пресс-служба администрации Барнаула

Тем временем перед администрацией Барнаула ребром встал вопрос расселения аварийных домов. Ветхие строения начали осыпать одно за другим.

Altapress.ru уже писал о домах на ул. 1-я Западная, 51 и ул. Советской Армии, 54. Они едва не обрушились на жильцов. Людей эвакуировали. Мэр города Вячеслав Франк поручил укрепить разваливающиеся строения, чтобы пострадавшие горожане смогли вынести свое имущество.

В Барнауле произошло обрушение несущих конструкций в доме на ул. 1-я Западная, 51.
В Барнауле произошло обрушение несущих конструкций в доме на ул. 1-я Западная, 51.
Анна Зайкова.

С 21 апреля в трех администрациям трех районах Барнаула поручили ввести режим повышенной готовности возле 11 разрушающихся жилых многоквартирных домов. Среди них и двухэтажное строение на ул. Промышленная, 2.

Часть людей, оставшихся без крова временно рассели в маневренный фонд.

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