7 ноября
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Жизнь

В алтайском городе установили самую высокую цену за проезд в крае

Самую высокую цену за проезд по городскому маршруту в Алтайском крае установили частные перевозчики Рубцовска.

Маршрутка в Рубцовске
Маршрутка в Рубцовске
fotobus.msk.ru

Цены повысили на популярные маршруты в городе — № 1Т, 3, , 12 и 14.

Чтобы добраться из одной части города в другую, нужно заплатить 30 рублей. Ранее это стоило 26 рублей.

О повышении стоимости проезда рубцовских властей уведомили индивидуальные предприниматели, которые обслуживают муниципальные маршруты по нерегулируемому тарифу, сообщает пресс-служба администрации города.

Изменения тарифа действуют с 1 ноября.

При этом на линии остался транспорт, где стоимость билета ниже. Так, в одном из автобусов стоимость поездки составит 24 рубля, на троллейбусе — 27 рублей.

Судя по всему, в Рубцовске раньше остальных городов региона установили самую высокую цену за проезд по городу. Так, в Барнауле, Бийске, Камне-на-Оби билет обойдется в 28 рублей, в Новоалтайске — 27 рублей, в Заринске — 25 рублей.

Ближе всего по цене два городских маршрута в Белокурихе — там за билет придется отдать 29 рублей.

Напомним, в ноябре в Барнауле снова подняли тему поднятия цен за проезд.

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