В алтайском городе установили самую высокую цену за проезд в крае

Цены повысили на популярные маршруты в городе — № 1Т, 3, 6к, 12 и 14.
Чтобы добраться из одной части города в другую, нужно заплатить 30 рублей. Ранее это стоило 26 рублей.
О повышении стоимости проезда рубцовских властей уведомили индивидуальные предприниматели, которые обслуживают муниципальные маршруты по нерегулируемому тарифу, сообщает пресс-служба администрации города.
Изменения тарифа действуют с 1 ноября.
При этом на линии остался транспорт, где стоимость билета ниже. Так, в одном из автобусов стоимость поездки составит 24 рубля, на троллейбусе — 27 рублей.
Судя по всему, в Рубцовске раньше остальных городов региона установили самую высокую цену за проезд по городу. Так, в Барнауле, Бийске, Камне-на-Оби билет обойдется в 28 рублей, в Новоалтайске — 27 рублей, в Заринске — 25 рублей.
Ближе всего по цене два городских маршрута в Белокурихе — там за билет придется отдать 29 рублей.
Напомним, в ноябре в Барнауле снова подняли тему поднятия цен за проезд.