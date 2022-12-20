В алтайском городе ввели режим повышенной готовности

Режим повышенной готовности ввели в Камне-на-Оби в Каменской районе. Причиной стала острый дефицит топлива для прохождения отопительного сезона. Об этом сообщает газета «Каменские известия».

Администрация Каменского района приняла решения о введении режима повышенной готовности из-за нехватки запаса топлива для прохождения отопительного сезона. Имеющегося количества угля хватит всего на полторы-двое суток.

По словам Владимира Баранова, заместителя главы администрации Каменского района, предприятие «Каменские теплосети» на данный момент не может приобрести достаточное количество топлива. А времени, чтобы закупить уголь на аукционе, нет.

«Без краевой поддержки на данный момент не обойтись. Исходя из этого, было принято решение о введении режима повышенной готовности, чтобы при появлении финансовых средств оперативно, без длительной процедуры торгов, быстро пополнить муниципальный запас твердого топлива», — заявил Владимир Баранов.

Прокуратура проводит проверку МУП «Каменские теплосети» и всех поставщиков угля. При наличии нарушений к ответственным лицам будут приняты меры прокурорского реагирования вплоть до возбуждения уголовных дел.