В алтайском госпитале нашли нарушения после того, как пациентка очнулась во время операции

В госпитале нашли нарушения нормативных требований федерального закона в части применения порядков оказания медицинской помощи и стандартов медицинской помощи, пишет «Банкфакс».
Кроме того, специалисты посчитали, что в госпитале нет должного мониторинга за адекватностью анестезии. В связи с этим начальнику учреждения вынесли предписание устранить данные нарушения.
В Росздравнадзоре также ответили на жалобу женщины по поводу размера ее послеоперационного шва. Женщина ранее публиковала снимки шрама, который демонстрировал грубую работу хирурга.
В ведомстве заявили, что пациентка давала согласие на проведение операции и была предупреждена о возможных последствиях и размерах подобного сечения.
Как ранее сообщалось, женщине оперировали грыжу в правом подреберье. Анестезиолог поставил капельницу, привязал руки и пациентка погрузилась в сон, но проснулась еще до того, как хирург начал орудовать скальпелем.
«Я чувствовала как меня разрезали, слышала разговор врачей, как они ковырялись у меня внутри, как пришивали сетку. Больше терпеть я не могла, но и сделать что-то тоже не могла, я была парализована. В голове была лишь одна мысль, что я сейчас умру от боли, а моя семья не узнает правду о причине смерти. Сердце закатывалось. Боль была адская. Я только уговаривала себя что я должна вытерпеть», — описывала она.
В общей сложности в этом аду она провела два часа.
По словам женщины, она слышала, как доктор сказал коллеге: «Посмотри, какой страшный шов мы ей сделали».