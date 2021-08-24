В алтайском госпитале нашли нарушения после того, как пациентка очнулась во время операции

Росздравнадзор провел внеплановую проверку в Алтайском краевом госпитале для ветеранов войн после того, как пациентка пожаловалась на некачественную медпомощь. Женщина проснулась во время операции и чувствовала всю боль.

В госпитале нашли нарушения нормативных требований федерального закона в части применения порядков оказания медицинской помощи и стандартов медицинской помощи, пишет «Банкфакс».

Кроме того, специалисты посчитали, что в госпитале нет должного мониторинга за адекватностью анестезии. В связи с этим начальнику учреждения вынесли предписание устранить данные нарушения.

В Росздравнадзоре также ответили на жалобу женщины по поводу размера ее послеоперационного шва. Женщина ранее публиковала снимки шрама, который демонстрировал грубую работу хирурга.

Послеоперационный шов. vk.com/blacklist_barnaul

В ведомстве заявили, что пациентка давала согласие на проведение операции и была предупреждена о возможных последствиях и размерах подобного сечения.

Как ранее сообщалось, женщине оперировали грыжу в правом подреберье. Анестезиолог поставил капельницу, привязал руки и пациентка погрузилась в сон, но проснулась еще до того, как хирург начал орудовать скальпелем.

«Я чувствовала как меня разрезали, слышала разговор врачей, как они ковырялись у меня внутри, как пришивали сетку. Больше терпеть я не могла, но и сделать что-то тоже не могла, я была парализована. В голове была лишь одна мысль, что я сейчас умру от боли, а моя семья не узнает правду о причине смерти. Сердце закатывалось. Боль была адская. Я только уговаривала себя что я должна вытерпеть», — описывала она.

В общей сложности в этом аду она провела два часа.

По словам женщины, она слышала, как доктор сказал коллеге: «Посмотри, какой страшный шов мы ей сделали».