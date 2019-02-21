«В Алтайском крабе»: оговорка Путина стала мемом

"в Алтайском Крабе". нормальный регион был бы— Красникова (@_JuKra_) 20 февраля 2019 г.
Сказано на самом деле: Государство должно помочь людям выйти уже из жизни в этом государстве наконец, это оно успешно практикует уже 20 лет. Особенно в Алтайском крабе ???? дела норм идут. Да и вообще по стране.— Elena Shevchenko (@ElenaShev) 20 февраля 2019 г.
Мне тут подсказывают, что алтайский краб — это как белорусская креветка.— Yuri Krasavin (@master____q) 20 февраля 2019 г.
Многие пользователи сразу вспомнили старый мем о Владимире Путине. Однажды он заявил, что работал «как раб на галерах». Многие услышали «как краб на галерах».
Минобороны Росии публикует неоспоримое подтверждение того, что путин краб. pic.twitter.com/wVpccZVo5W— Костюговишна (@lessprit) 14 ноября 2017 г.
Некоторые пользователи решили соединить два мема.
Алтайский краб на галерах— iiiI!!! (@koturny) 20 февраля 2019 г.
Путин оговорился и сказал "Алтайский краб".— Matvey (@gr1zzzly) 20 февраля 2019 г.
Путин – краб CONFIRMED
Президент Владимир Путин в послании Федеральному Собранию упомянул Алтайский край в качестве региона, где в 2019 году появится национальный парк.