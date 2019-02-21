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Жизнь

«В Алтайском крабе»: оговорка Путина стала мемом

20 февраля во время послания президента Федеральному собранию Владимир Путин оговорился и сказал «в Алтайском крабе». Эта фраза посмешила пользователей соцсетей. Altapress.ru собрал забавные комментарии, посвященные «алтайскому крабу».

Краб
Краб
СС0

Многие пользователи сразу вспомнили старый мем о Владимире Путине. Однажды он заявил, что работал «как раб на галерах». Многие услышали «как краб на галерах».

Некоторые пользователи решили соединить два мема.

Президент Владимир Путин в послании Федеральному Собранию упомянул Алтайский край в качестве региона, где в 2019 году появится национальный парк.

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