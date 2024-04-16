В Алтайском крае будет работать мобильный офис бесплатной юридической помощи

Мобильный офис остановится на трех адресах Косихинского района.
- с 9:30 до 11:30 в поселке Косиха (ул. Комсомольская, д. 17), телефон для записи: (38531) 2-26-04;
- с 12:30 до 14:30 в селе Полковниково (ул. Школьная, д. 1а), телефон для записи: (38531) 2-26-04;
- с 14:40 до 16:30 минут в селе Налобиха (ул. Тельмана, д. 40), телефон для записи: (38531) 2-26-04.
Кроме того, на прием можно записаться на прием можно по телефону горячей линии управления юстиции Алтайского края: (3852) 54-84-50 (в рабочие дни с 9:00 до 12:00).
Чтобы получить консультацию, при себе нужно иметь паспорт или другой документ, удостоверяющий личность, и документ, подтверждающий право на получение бесплатной юридической помощи.
Ранее сообщалось, что жители Алтайского края смогут получить бесплатную юридическую помощь.
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