29 октября -4°C
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Жизнь

В Алтайском крае будут штрафовать за продажу подросткам энергетиков и зажигалок

28 октября депутаты АКЗС почти единогласно приняли законопроект, регламентирующий штрафные санкции в отношении тех, кто продает несовершеннолетним ряд запрещенных товаров.

Зажигалка.
Зажигалка.
CC0

Речь идет об безалкогольных тонизирующих напитках, а также бытовых баллончиках и зажигалок на сжиженного газе. Ранее депутаты решили, что такие товары подросткам продавать нельзя.

В АКЗС не раз говорили, что энергетики для детского организма опасны. Газовые баллончики подростки все чаще используют для так называемого сниффинга. Именно поэтому еще в прошлом созыве депутаты продажу этих товаров запретили.

Теперь утвердили меры ответственности.

Какие будут штрафы

За продажу энергетиков и газовых зажигалок несовершеннолетним граждане могут получить штраф в размере от 500 до 1,5 тыс. рублей, либо предупреждение.

Для должностных лиц штрафы утверждены в размере 3−5 тыс. рублей, для юридических — 10−15 тыс. рублей.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость