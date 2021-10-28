В Алтайском крае будут штрафовать за продажу подросткам энергетиков и зажигалок

28 октября депутаты АКЗС почти единогласно приняли законопроект, регламентирующий штрафные санкции в отношении тех, кто продает несовершеннолетним ряд запрещенных товаров.

Речь идет об безалкогольных тонизирующих напитках, а также бытовых баллончиках и зажигалок на сжиженного газе. Ранее депутаты решили, что такие товары подросткам продавать нельзя.

В АКЗС не раз говорили, что энергетики для детского организма опасны. Газовые баллончики подростки все чаще используют для так называемого сниффинга. Именно поэтому еще в прошлом созыве депутаты продажу этих товаров запретили.

Теперь утвердили меры ответственности.

Какие будут штрафы

За продажу энергетиков и газовых зажигалок несовершеннолетним граждане могут получить штраф в размере от 500 до 1,5 тыс. рублей, либо предупреждение.

Для должностных лиц штрафы утверждены в размере 3−5 тыс. рублей, для юридических — 10−15 тыс. рублей.