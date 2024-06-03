3 июня
  • Хлеба и зрелищ
  • Лучший алтайский товар
  • Культпоход
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Жизнь

В Алтайском крае чаще всего травились спиртом

В 2023 году в 33 субъектах Российской Федерации были зарегистрированы случаи острых отравлений спиртосодержащей продукцией, превышающие среднероссийский уровень. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на доклад Роспотребнадзора «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в РФ в 2023 году».

В Алтайском крае, Красноярском крае и Самарской области этот показатель выше среднего по стране в 3–4 раза. В Архангельской, Липецкой, Новосибирской областях, а также в Чувашии и Туве он превышает средний уровень в 2–2,5 раза.

Главные причины острых отравлений спиртосодержащей продукцией:

  • денатурат;
  • одеколон и другие парфюмерные изделия;
  • стеклоочистители;
  • суррогаты алкоголя;
  • технические спирты;
  • тормозная жидкость;
  • тосол;
  • этиленгликоль;
  • метанол;
  • 2-пропанол;
  • сивушные масла.

Чаще всего причиной отравлений становится этанол.

Ранее сообщалось, что летние веранды начнут продавать алкоголь любой крепости с 1 июня.

Самое важное - в нашем Telegram-канале

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Все события
Мюзикл «Хан Алтай»
Закрытие органного сезона
Стартует фестиваль «Связь»
Топ-5 маршрутов лета
Присоединяйтесь
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2024
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость