В 2023 году в 33 субъектах Российской Федерации были зарегистрированы случаи острых отравлений спиртосодержащей продукцией, превышающие среднероссийский уровень. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на доклад Роспотребнадзора «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в РФ в 2023 году».