В Алтайском крае, Красноярском крае и Самарской области этот показатель выше среднего по стране в 3–4 раза. В Архангельской, Липецкой, Новосибирской областях, а также в Чувашии и Туве он превышает средний уровень в 2–2,5 раза.
Главные причины острых отравлений спиртосодержащей продукцией:
- денатурат;
- одеколон и другие парфюмерные изделия;
- стеклоочистители;
- суррогаты алкоголя;
- технические спирты;
- тормозная жидкость;
- тосол;
- этиленгликоль;
- метанол;
- 2-пропанол;
- сивушные масла.
Чаще всего причиной отравлений становится этанол.
Ранее сообщалось, что летние веранды начнут продавать алкоголь любой крепости с 1 июня.
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