В Алтайском крае четыре управляющих компании потеряли лицензии

В январе Арбитражный суд Алтайского края лишил лицензии четыре управляющие компании, сообщили в краевой госинспекции.

Действие трех лицензий прекратили из-за вступления в законную силу судебных решений о признании организаций банкротами. Это «ТехноСтрой», УК «Север» (Рубцовск), «УК «Перспектива» (Славгород).

Одну лицензию, «УК Престиж» (Барнаул) аннулировали в связи с отсутствием в реестре в течение шести месяцев сведений о многоквартирных домах, которыми управляет организация.

Отмечается, что за весь 2020 год в крае лишили лицензии шесть УК («ГУК» (Белокуриха), «УК «Стимул» (Бийск), «Жилье» (Горняк), «УК «Зеленый двор» (Рубцовск), УК «Индустриальная» и «Приоритет» (Барнаул)).

Ранее altapress.ru разбирался, почему в Барнауле осужденный за хищение миллионов директор продолжает руководить управляющими компаниями.