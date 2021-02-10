Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
10 февраля -16°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Жизнь

В Алтайском крае четыре управляющих компании потеряли лицензии

В январе Арбитражный суд Алтайского края лишил лицензии четыре управляющие компании, сообщили в краевой госинспекции.

Аварийное жилье. Балкон.
Аварийное жилье. Балкон.
Анна Зайкова

Действие трех лицензий прекратили из-за вступления в законную силу судебных решений о признании организаций банкротами. Это «ТехноСтрой», УК «Север» (Рубцовск), «УК «Перспектива» (Славгород).

Одну лицензию, «УК Престиж» (Барнаул) аннулировали в связи с отсутствием в реестре в течение шести месяцев сведений о многоквартирных домах, которыми управляет организация.

Отмечается, что за весь 2020 год в крае лишили лицензии шесть УК («ГУК» (Белокуриха), «УК «Стимул» (Бийск), «Жилье» (Горняк), «УК «Зеленый двор» (Рубцовск), УК «Индустриальная» и «Приоритет» (Барнаул)).

Ранее altapress.ru разбирался, почему в Барнауле осужденный за хищение миллионов директор продолжает руководить управляющими компаниями.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
Категория информационной
продукции 18+
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость