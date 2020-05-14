В Алтайском крае число инфицированных COVID-19 за сутки почти сравнялось с количеством выписанных

Основное количество новых заболевших — в Барнауле — 20 человек.
Кроме этого новые случаи зафиксированы в Бурлинском районе — 5, Павловском районе — 4, Рубцовске — 3, Новоалтайске — 2, Табунском районе — 2, в Косихинском, Краснощековском и Тюменцевском районах — по одному.
Общее количество заболевших в регионе — 809 человек, в том числе 105 детей. Выписаны — 371 человек (333 взрослых и 38 детей), четверо скончались.
Также отмечается, что из 200 заболевших шахтеров Корбалихинского рудника на сегодня выписаны 124 человек, продолжают лечение еще 76.