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Жизнь

В Алтайском крае число инфицированных COVID-19 за сутки почти сравнялось с количеством выписанных

К 14 мая количество заболевших коронавирусом в Алтайском крае увеличилось за прошедшие сутки на 39 новых случаев, а выписаны из клиник за это же время 34 пациента, сообщил оперштаб.

Вирус. Пандемия
Вирус. Пандемия
ССО

Основное количество новых заболевших — в Барнауле — 20 человек.

Кроме этого новые случаи зафиксированы в Бурлинском районе — 5, Павловском районе — 4, Рубцовске — 3, Новоалтайске — 2, Табунском районе — 2, в Косихинском, Краснощековском и Тюменцевском районах — по одному.

Общее количество заболевших в регионе — 809 человек, в том числе 105 детей. Выписаны — 371 человек (333 взрослых и 38 детей), четверо скончались.

Также отмечается, что из 200 заболевших шахтеров Корбалихинского рудника на сегодня выписаны 124 человек, продолжают лечение еще 76.

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