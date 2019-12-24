В Алтайском крае депутаты рискуют оставить жителей проблемного района без денег и коммунальных услуг

Депутаты Каменского районного собрания не явились на сессию , где должны были принять бюджет района. Если до Нового года документ так и не примут, то муниципалитет рискует остаться без финансирования социальной сферы, жилищно-коммунального хозяйства и решения целого ряда проблем, пишут «Каменские известия».

Администрация Каменского района повторно направила в депутатский корпус ходатайство о проведении внеочередной сессии, потому что бюджет обязательно нужно принять до 31 декабря.

В затруднительное положение попали все жители Каменского района, так как если бюджет не принимается в срок, все расходы администрации придется финансировать на уровне прошлого 2019 года.

«Если бюджет не будет принят до Нового года, невозможным станет и увеличение фонда заработной платы бюджетников и минимальный размер оплаты труда (МРОТ). Администрация не сможет строить социальные объекты, предоставлять субсидии юридическим и физическим лицам, бюджетные кредиты; формировать резервные фонды», — говорится в сообщении.

Также Каменский район будет недополучать субсидии из краевого бюджета, что осложнит ситуацию во всех сферах, которые финансируются из районного бюджета.

Местные жители переживают и через СМИ обращаются к депутатам с просьбой все-таки собраться до конца декабря и принять важный для района документ.