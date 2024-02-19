В Алтайском крае экс-начальник отдела полиции получил 22 года колонии за кражу и сбыт наркотиков

Бывший начальник отдела полиции совместно с жителем г. Заринска продавал запрещенные вещества.

"Инцидент Барнаул" сообщает, что продажа и сбыт наркотиков продолжались с сентября по декабрь 2020 года.

Согласно договору бывший правоохранитель покупал запрещенные вещества, а его посредник находил покупателей.

Фигуранта задержали в декабре 2020 года во время продажи более 425 гр героина.

Следователям удалось установить, что бывший сотрудник полиции в 2017 году во время прохождения службы в Заринске украл наркотики из камеры хранения вещественных доказательств.

В феврале 2021 подсудимого уволили из МВД.

Преступления были выявлены сотрудниками МВД и ФСБ России по Алтайскому краю.

Ранее сообщалось, что в Барнауле задержали городских тусовщиков, которые распространяли наркотики.

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