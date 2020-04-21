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Жизнь

В Алтайском крае глава района, где выявили 38 заболевших коронавирусом, выступил с обращением

Глава Змеиногорского района Евгений Фролов обратился жителям после информации о подтверждении коронавируса у десятков работников Корбалихинского рудника. Видео опубликовала газета «Змеиногорский вестник».

Глава Змеиногорского района Евгений Фролов.
Глава Змеиногорского района Евгений Фролов.
Скриншот видео

В районе Covid-19 подтвержден у 38 человек. После подтверждения результатов анализов большинство из них госпитализированы в инфекционный госпиталь Рубцовской ЦРБ и другие клиники.

«Обстановка сложная, но призываю всех земляков сохранять спокойствие. Администрация района предпринимает определенные шаги в этом направлении: производится дезинфекция многоквартирных домов. С сегодняшнего дня приступаем к обработке остановочных павильонов», — сказал глава района.

По словам Евгения Фролова, скоро у жителей Змеиногорска появится возможность сделать платный тест на коронавирус. Для этого заключается договор со Змеиногорской ЦРБ.

Всего, по данным на 21 апреля, в Алтайском крае 127 подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. 9 человек выписались.

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