В Алтайском крае готовятся к купальному сезону

Водолазы Управления Алтайского края по делам ГОЧС и ПБ обследуют официальные пляжи региона.
Им уже удалось проверить территорию Солнечного пляжа в одноименном селе Первомайского района и озеро Большое Островное в селе Мамонтово.
Также спасатели напомнили, что начинать купаться в водоемах можно только тогда, когда температура воздуха стабильна и держится на отметке +20…+25, а воды +17…+19 градусов. Купание в весенние майские дни может обернуться трагедией.
Ранее сообщалось, что в Барнауле на содержание пляжа за два года собираются потратить 1,5 млн рублей.
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