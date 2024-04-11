11 апреля
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Жизнь

В Барнауле на содержание пляжа за два года собираются потратить 1,5 млн рублей

Власти Барнаула готовы потратить на содержание барнаульского пляжа на острове Помазкин около 1,5 млн рублей. Контракт будет действовать до 31 августа 2025 года, об этом сообщается в портале госзакупок.

Барнаульские пляжи. Фоторепортаж 2021.
Барнаульские пляжи. Фоторепортаж 2021.
Анна Зайкова. Altapress.ru.

Закупку разместили накануне, подать на нее заявку можно до 19 апреля, а уже 22 апреля подведут итоги.

Работы будут выполняться подрядчиком с даты заключения до 31 августа 2025 года. Действие контракта продлится до 1 ноября 2025 года.

В 2024 году работы пройдут с даты заключения контракта до 31 августа, а в 2025 году с 1 января по 31 августа.

Той компании, которая победит необходимо будет подготовить территорию к началу купального сезона.

А во время самого сезона ежедневно убирать и вывозить мусор, проводить обследования и очистку дна участка акватории в границах зоны купания, сделать и обслуживать восемь туалетных кабин и не менее четырех душевых, организовать спасательный пост (с дежурством спасателей или матросов-спасателей), информировать посетителей пляжа и получать санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии водного объекта санитарным правилам и условиям безопасного использования водного объекта.

Ранее сообщалось, что в Барнауле налоговая пытается обанкротить «паркового» подрядчика.

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