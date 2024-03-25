В Барнауле налоговая пытается обанкротить «паркового» подрядчика

Краевая ФНС подала иск о финансовой несостоятельности к компании «СК Город». Эта компания занималась благоустройством Изумрудного и Юбилейного парков и других территорий Барнаула, сообщает «Банкфакс».

Поводом для заявления налоговой стал долг на сумму около 3,4 млн рублей.

Иск в Арбитражный суд Алтайского края подали 15 марта к «СК Город» о банкротстве. По документам фирма задолжала по обязательным платежам 3,4 млн рублей, которые не поступали больше трех месяцев.

Уже 19 марта арбитраж оставил заявление без движений, так как в документе были формальные нарушения в оформления. Суд предложил устранить недостатки до 19 апреля.

Юбилейный парк, осень 2023. Анна Зайкова

Также отмечается, что фирма «СК Город» была одним из главных подрядчиков благоустройства города и получала крупнейшие подряды от мэрии. Именно она восстанавливала Изумрудный парк, на это было потрачено 150 млн рублей.

Еще в 2022 году они начали реставрировать по контракту на 91,6 млн рублей. Еще компания «СК Город» занималась благоустройством Мизюлинской рощи, укладывала плитку на аллее по проспекту Ленина и занималась другими барнаульскими проектами.

Мизюлинская роща. Проект. barnaul.org

Также известно, что «СК Город» неоднократно нарушала сроки сдачи проектов и других своих обязательств, а также допускала некачественное проведение работ в рамках контрактов. Власти Барнаула не раз судились с фирмой, пытаясь взыскать с них штрафы и обязать ее устранить недостатки, что не всегда получалось.

До конца 2022 года фирма принадлежала Тиграну Аваняну. В настоящее время ей владеет и руководит Артем Мартыненко.

После того как «СК Город» ушла в тень, благоустройством барнаульских территорий стала заниматься фирма «Рустрой», которое в 2023 году благоустраивала Юбилейный и Центральный парки за 235,2 млн рублей.

На 2024 год фирма «Рустрой» планирует продолжить работы в Юбилейном парке за 131, 5 млн рублей. Фирмой «Рустрой» руководит Оганес Аванян, а владеет Александр Шаманин.

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