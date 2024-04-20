Мальчик нашел человеческие кости на пляже и обрадовался

Маленький мальчик обнаружил человеческие кости во время прогулки с отцом, сообщает Wales Online.

Это произошло в Великобритании. Мальчик гулял со своим отцом.

Как вдруг увидел, что из земли торчит кость. Как впоследствии рассказал отец, сын сильно обрадовался — подумал, что это кость динозавра, указывает Lenta.ru.

Вскоре отец и сын нашли еще несколько костей и забрали их домой — решили, что они принадлежат крупному рогатому скоту.

Но жена "археолога" дома сразу сказала, что это человеческие останки. Тогда муж запаниковал. И обратился в полицию.

Правоохранители забрали останки и провели расследование. Выяснилось, что это действительно кости человека, но очень древние.

Ранее американские ученые доказали, что древние люди были каннибалами.

На останках человека из Кении исследователи обнаружили 11 порезов от каменного оружия. Ученые изучили кость и решили, что девять из них сделал человек.

Таким образом эксперты решили, что предки человека начали употреблять в пищу себе подобных более миллиона лет назад. Это значительно раньше, чем до этого думали специалисты.

По словам исследователя, есть еще много доказательств существования каннибализма в древнее время.

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