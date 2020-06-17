В Алтайском крае губернатора просят открыть парки

Арендаторы и работники парков просят губернатора Алтайского края Виктора Томенко разрешить им работать. С этой целью они создали петицию .

Для многих работников это единственный источник дохода, а продолжить работу осенью уже не получится из-за сезонности бизнеса.

«Вероятность распространения инфекции на улице, с соблюдением положенной дистанции = 0%, а парк находится под открытым небом!», — уверяют в сообщении.

При этом авторы указывают, что с 8 июня соседние регионы разрешили работу парков и аттракционов.

«Очень просим разрешить открыть сезон парков и Алтайскому краю! Мы, в свою очередь, гарантируем соблюдение всех необходимых мер безопасности распространения инфекции», — просят главу региона.

Ранее губернатор ввел послабления режима, но многие посчитали это преждевременным.

В Алтайском крае по данным на 16 июня общее число заболевших составляет 2939 человек. За весь период скончались 42 человека. За время распространения инфекции в крае выздоровело 1784 пациента.