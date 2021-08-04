В Алтайском крае хотят вырубить леса из-за жучков. Экологи намекнули на уголовные дела

Напомним, в июле из-за жуков-короедов ввели карантин в четырех районах Алтайского края — Красногорском, Кытмановском, Курьинском и Змеиногорском.

Общественники считают, что предложенные Россельхознадзором меры способны причинить алтайским лесам гораздо больше вреда, чем пользы.

В частности, власти настаивают на вырубке всего заселенного вредителем древостоя в радиусе 100 метров вокруг «зараженных деревьев», а также на расстоянии 100 метров вокруг вырубок, на которых остаются пни и порубочные остатки.

«Общая площадь леса, на которой ведомство требует уничтожить все заселенные жуком деревья пихты, составляет почти 11 тыс. га. Ответственность по истреблению леса возлагается на минприроды», — рассказали в ОНФ.

Незаконная вырубка леса в Змеиногорском районе. onf.ru

Эколог Алексей Грибков отметил, что карантин ничего не даст, поскольку жучки еще лет 10 назад распространились по всем районам, а уничтожить всю пихту в Алтайском крае попросту невозможно.

«Проведение сплошных санитарных рубок с целью локализации очагов стволовых вредителей зачастую может приводить к прямо обратным последствиям. Ослабленные стены леса, образовавшиеся по краям сплошной рубки, становятся особо уязвимыми к заселению вредителями. В результате очаг может увеличиться за счет распространения жуков на здоровые участки. Кроме того, лесозаготовителям неинтересно вырубать погибшие насаждения, и они стараются „прихватить“ здоровые деревья, представляющие коммерческую ценность», — подчеркнул эксперт.

Грибков также напомнил об уголовных делах, возбужденных по результатам сплошных санитарных рубок в Змеиногорском и Курьинском районах.

Ранее вырубку Караканского бора на границе Алтайского края и Новосибирской области объяснили желанием «срубить бабла».