В Алтайском крае идет решающий день голосования за народного участкового

20 сентября в Алтайском крае завершается финальный этап голосования на выбор лучшего участкового, сообщает региональное МВД.

На региональном этапе конкурса участковые соревнуются за право называться «народным участковым».

Победителей определит большинство голосов населения.

«Набравшие наибольшее количество голосов станут участниками второго этапа голосования, который пройдет с 7 по 16 октября. Победитель будет представлять Алтайский край на всероссийском этапе», — рассказали в ведомстве.

Судя по баллам, лидирует участковый из Михайловского района Сергей Тетихов — 1488 голосов.

Менее всего набрал участковый из Хабарского района Алексей Антонов — 3 голоса.

В Барнауле больше всего любят участкового по Ленинскому району Александра Калинкина (371 голос), а борец за общественную безопасность в Железнодорожном районе Андрей Вакалов набрал 21 голос.

Возможно, это объясняется стажем службы. Майор Калинкин в должности с 2011 года, а капитан Вакалов — с 2015 года.

МВД приглашает принять активное участие в выборах. На избирательные участки приходить не нужно, голосование проходит в онлайн-режиме.

Кстати, ранее жителей Алтайского края призвали проявить свои лучшие качества и пойти трудиться участковыми.