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Жизнь

В Алтайском крае избрали главу Немецкого района

Избрали нового главу Немецкого Национального района 20 января. Им стал Иван Гаас, сообщает правительство Алтайского края.

Иван Гаас Вильгельмович
Иван Гаас Вильгельмович
Правительство Алтайского края

Главу избрали на сессии районного Совета депутатов.

За кандидатуру Ивана Гааса проголосовали все депутаты — 22 из 22 присутствующих. Он будет руководить районом в течение пяти лет.

Иван Гаас родился в 1977 году, он член партии «Единая Россия». До момента избрания занимал должность директора КГБПУ «Профессиональный лицей Немецкого Национального района».

Ранее сообщалось, что власти намерены выдвинуть военных, добровольцев и работавших в Донбассе волонтеров в органы законодательной и исполнительной власти на выборах 2023 года.

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