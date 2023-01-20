В Алтайском крае избрали главу Немецкого района

Главу избрали на сессии районного Совета депутатов.
За кандидатуру Ивана Гааса проголосовали все депутаты — 22 из 22 присутствующих. Он будет руководить районом в течение пяти лет.
Иван Гаас родился в 1977 году, он член партии «Единая Россия». До момента избрания занимал должность директора КГБПУ «Профессиональный лицей Немецкого Национального района».
Ранее сообщалось, что власти намерены выдвинуть военных, добровольцев и работавших в Донбассе волонтеров в органы законодательной и исполнительной власти на выборах 2023 года.
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