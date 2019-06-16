В Алтайском крае к купальному сезону готово 32 пляжа

Полный список безопасных мест отдыха на воде опубликован на сайте ГУ МЧС.
Ранее altapress.ru рассказывал, где в Барнауле можно покупаться, кроме городского пляжа.
Спасатели напоминают о необходимости соблюдения правил безопасности при купании.
- Основная причина гибели: нетрезвое состояние купающегося. По статистике чаще гибнут, в основном, умеющие плавать люди. Виной тому — излишняя самонадеянность, которая особенно усиливается после принятия спиртного.
- Холодная вода может стать серьезным испытанием. Если вы страдаете заболеваниями сердечно-сосудистой системы, резкий перепад температуры доставит очень неприятные ощущения. В этом случае рекомендуется постепенно приучать тело к холодной воде, и ни в коем случае не бросаться в нее с разбега.
- Одной из главных причин потопления является судорога. Эту реакцию организма вызывает резкий перепад температур, поэтому особенно небезопасно купаться в жару либо после физических нагрузок.
- Никогда нельзя купаться в одиночку! Рядом с вами всегда должен быть кто-нибудь, чтобы в случае необходимости оказать помощь.
- Особенно внимательно необходимо следить за детьми, ведь известны случаи, когда малыши захлебывались водой даже на мели.
- Даже хороший пловец должен соблюдать постоянную осторожность, дисциплину и строго придерживаться правил поведения на воде. Безопасно купаться только в специально оборудованных местах: пляжах, бассейнах, купальнях.