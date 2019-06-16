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Жизнь

В Алтайском крае к купальному сезону готово 32 пляжа

Специалисты ГИМС МЧС по Алтайскому краю одобрили 32 пляжа, сообщили на сайте ведомства. Свидетельства о безопасности в частности получил и «Водный мир» в Барнауле.

Городской пляж на о. Помазкин в Барнауле.
Городской пляж на о. Помазкин в Барнауле.
Анна Зайкова.

Полный список безопасных мест отдыха на воде опубликован на сайте ГУ МЧС.

Ранее altapress.ru рассказывал, где в Барнауле можно покупаться, кроме городского пляжа.

Как выглядит городской пляж и где еще искупаться в Барнауле
Потребитель

Спасатели напоминают о необходимости соблюдения правил безопасности при купании.

  • Основная причина гибели: нетрезвое состояние купающегося. По статистике чаще гибнут, в основном, умеющие плавать люди. Виной тому — излишняя самонадеянность, которая особенно усиливается после принятия спиртного.
  • Холодная вода может стать серьезным испытанием. Если вы страдаете заболеваниями сердечно-сосудистой системы, резкий перепад температуры доставит очень неприятные ощущения. В этом случае рекомендуется постепенно приучать тело к холодной воде, и ни в коем случае не бросаться в нее с разбега.
  • Одной из главных причин потопления является судорога. Эту реакцию организма вызывает резкий перепад температур, поэтому особенно небезопасно купаться в жару либо после физических нагрузок.
  • Никогда нельзя купаться в одиночку! Рядом с вами всегда должен быть кто-нибудь, чтобы в случае необходимости оказать помощь.
  • Особенно внимательно необходимо следить за детьми, ведь известны случаи, когда малыши захлебывались водой даже на мели.
  • Даже хороший пловец должен соблюдать постоянную осторожность, дисциплину и строго придерживаться правил поведения на воде. Безопасно купаться только в специально оборудованных местах: пляжах, бассейнах, купальнях.
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