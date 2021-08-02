В Алтайском крае купят автобусов на 500 миллионов рублей

Зампредседателя правительства края Александр Климин заявил, что необходимо купить 199 автобусов для нужд 56 муниципальных образований.
Губернатор поручил профильным ведомствам ускорить рассмотрение вопроса о выделении дополнительных средств на закупку.
«Я хотел бы, чтобы мы уже на этой неделе решение приняли, довели информацию до муниципалитетов, и они занялись бы приобретением техники», — сказал Томенко.
Ранее представители Общероссийского Народного фронта предложили провести анализ кадрового состава водителей перед тем, как закупать новые автобусы для работы на муниципальных маршрутах.