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Жизнь

В Алтайском крае купят автобусов на 500 миллионов рублей

В районы Алтайского края планируют закупить пассажирский транспорт на 300 млн рублей. Губернатор края Виктор Томенко поручил увеличить траты до 500 млн, передает пресс-центр регионального кабмина.

Автобус. Пассажироперевозки.
Автобус. Пассажироперевозки.
fotobus.msk.ru

Зампредседателя правительства края Александр Климин заявил, что необходимо купить 199 автобусов для нужд 56 муниципальных образований.

Губернатор поручил профильным ведомствам ускорить рассмотрение вопроса о выделении дополнительных средств на закупку.

«Я хотел бы, чтобы мы уже на этой неделе решение приняли, довели информацию до муниципалитетов, и они занялись бы приобретением техники», — сказал Томенко.

Ранее представители Общероссийского Народного фронта предложили провести анализ кадрового состава водителей перед тем, как закупать новые автобусы для работы на муниципальных маршрутах.

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