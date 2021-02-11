В Алтайском крае медленно снижается число новых ковидных больных, но смертность не падает

361 пациент находится в тяжелом состоянии, 98 из них на ИВЛ.
1 667 человек с подтвержденным COVID-19 лечатся в госпиталях, 624 пациента находятся там с вирусной пневмонией.
Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 40 958 человек. Выздоровели всего 365 605, умерло 2 114 пациентов.
Новые случаи
- Барнаул — 48,
- Бийск — 17,
- Рубцовск — 13,
- Локтевский район — 6,
- Яровое, Поспелихинский, Ребрихинский районы — по 5 заболевших,
- Бийский, Благовещенский, Первомайский, Тогульский, Третьяковский район — по 4 заболевших,
- Заринск, Камень-на-Оби, Новоалтайск, Славгород, Ельцовский, Косихинский, Кулундинский, Мамонтовский, Павловский, Шипуновский районы — по 3 заболевших,
- Алейск, Алейский, Крутихинский, Кытмановский, Михайловский, Родинский, Хабарский, Шелаболихинский районы — по 2 заболевших,
- Зональный, Ключевской, Краснощековский, Романовский, Солтонский, Топчихинский, Троицкий районы — по 1 заболевшему.
Вакцинация
По состоянию на утро 11 февраля, 17 168 (+1 335 за сутки) человек получили первую прививку и 4 839 (+866) человек полностью привиты.