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Жизнь

В Алтайском крае медленно снижается число новых ковидных больных, но смертность не падает

172 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией выявили за сутки в Алтайском крае (днем ранее было +175). Выздоровело 98 пациентов, умерло 14 человек, сообщили 11 февраля в оперативном штабе.

Анализы. Коронавирус.
Анализы. Коронавирус.
CC0

361 пациент находится в тяжелом состоянии, 98 из них на ИВЛ.

1 667 человек с подтвержденным COVID-19 лечатся в госпиталях, 624 пациента находятся там с вирусной пневмонией.

Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 40 958 человек. Выздоровели всего 365 605, умерло 2 114 пациентов.

Новые случаи

  • Барнаул — 48,
  • Бийск — 17,
  • Рубцовск — 13,
  • Локтевский район — 6,
  • Яровое, Поспелихинский, Ребрихинский районы — по 5 заболевших,
  • Бийский, Благовещенский, Первомайский, Тогульский, Третьяковский район — по 4 заболевших,
  • Заринск, Камень-на-Оби, Новоалтайск, Славгород, Ельцовский, Косихинский, Кулундинский, Мамонтовский, Павловский, Шипуновский районы — по 3 заболевших,
  • Алейск, Алейский, Крутихинский, Кытмановский, Михайловский, Родинский, Хабарский, Шелаболихинский районы — по 2 заболевших,
  • Зональный, Ключевской, Краснощековский, Романовский, Солтонский, Топчихинский, Троицкий районы — по 1 заболевшему.

Вакцинация

По состоянию на утро 11 февраля, 17 168 (+1 335 за сутки) человек получили первую прививку и 4 839 (+866) человек полностью привиты.

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