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Жизнь

16 больных коронавирусом умерли за сутки в Алтайском крае

За день в Алтайском крае подтвердилось 175 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией (днем ранее 174), выздоровело 166 пациентов, умерло 16 человек, сообщили 10 февраля в оперштабе.

Коронавирус. Медик. COVID-19.
Коронавирус. Медик. COVID-19.
CC0

В тяжелом состоянии в больницах продолжают находиться 354 пациента, 91 из них на ИВЛ (днем ранее было 88).

Всего на лечении в инфекционных госпиталях с коронавирусной инфекцией 1 623 человека и 673 пациента с вирусной пневмонией.

В резерве находится 639 коечных мест.

Общее число заболевших с начала пандемии в Алтайском крае составляет 40 786 человек. Выздоровели всего 36 507 человек. Умерло 2 100 пациентов.

Новые случаи

  • Барнаул — 46,
  • Бийск — 17,
  • Рубцовск — 16,
  • Яровое — 8,
  • Поспелихинский, Шелаболихинский районы — по 7 заболевших,
  • Камень-на-Оби — 6,
  • Заринск, Бийский район — по 5 заболевших,
  • Благовещенский, Локтевский районы — по 4 заболевших,
  • Славгород, Бурлинский, Зональный, Кулундинский, Михайловский, Советский районы — по 3 заболевших,
  • Крутихинский, Курьинский, Кытмановский, Мамонтовский, Первомайский, Ребрихинский, Тогульский, Троицкий, Хабарский, Целинный, Чарышский районы — по 2 заболевших,
  • Алтайский, Завьяловский, Красногорский, Петропавловский, Солонешенский, Табунский, Тальменский, Топчихинский, Усть-Калманский, Шипуновский районы — по 1 заболевшему.

Вакцинация

15 833 (+585 за сутки) человека получили первую прививку и 3 973 (+716) человека полностью привиты.

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