16 больных коронавирусом умерли за сутки в Алтайском крае

В тяжелом состоянии в больницах продолжают находиться 354 пациента, 91 из них на ИВЛ (днем ранее было 88).
Всего на лечении в инфекционных госпиталях с коронавирусной инфекцией 1 623 человека и 673 пациента с вирусной пневмонией.
В резерве находится 639 коечных мест.
Общее число заболевших с начала пандемии в Алтайском крае составляет 40 786 человек. Выздоровели всего 36 507 человек. Умерло 2 100 пациентов.
Новые случаи
- Барнаул — 46,
- Бийск — 17,
- Рубцовск — 16,
- Яровое — 8,
- Поспелихинский, Шелаболихинский районы — по 7 заболевших,
- Камень-на-Оби — 6,
- Заринск, Бийский район — по 5 заболевших,
- Благовещенский, Локтевский районы — по 4 заболевших,
- Славгород, Бурлинский, Зональный, Кулундинский, Михайловский, Советский районы — по 3 заболевших,
- Крутихинский, Курьинский, Кытмановский, Мамонтовский, Первомайский, Ребрихинский, Тогульский, Троицкий, Хабарский, Целинный, Чарышский районы — по 2 заболевших,
- Алтайский, Завьяловский, Красногорский, Петропавловский, Солонешенский, Табунский, Тальменский, Топчихинский, Усть-Калманский, Шипуновский районы — по 1 заболевшему.
Вакцинация
15 833 (+585 за сутки) человека получили первую прививку и 3 973 (+716) человека полностью привиты.