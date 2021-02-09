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Жизнь

За день коронавирус унес жизни 13 человек в Алтайском крае

174 новых случая заболевания COVID-19 зафиксировали в Алтайском крае за сутки. 170 пациентов закрыли больничные. 15 человек умерло (в 13 случаях причиной стал именно коронавирус), сообщили 9 февраля в оперативном штабе.

Масочный режим. Коронавирус.
Масочный режим. Коронавирус.
CC0

Прирост новых выявленных случаев держит тенденцию по снижению, но число летальных случаев продолжает «прыгать». Днем ранее власти сообщали о 13 смертях.

В тяжелом состоянии находятся 354 человека, 88 из них на ИВЛ.

Всего в больницах 1 648 пациентов с коронавирусом и 657 с вирусной пневмонией.

Общее число заболевших составляет 40 611 человек. Выздоровели всего 36 341 человек. Умерло 2 084 пациентов.

Новые случаи

  • Барнаул — 48,
  • Рубцовск — 16,
  • Бийск — 14,
  • Камень-на-Оби, Яровое — по 7 заболевших,
  • Ребрихинский район — 6,
  • Локтевский, Поспелихинский, Рубцовский, Тогульский районы — по 5 заболевших,
  • Бийский, Завьяловский районы — по 4 заболевших,
  • Алейский, Ельцовский, Зональный, Красногорский, Советский, Тальменский, Топчихинский, Чарышский районы — по 3 заболевших,
  • Алейск, Заринск, Алтайский, Курьинский, Мамонтовский, Павловский, Солонешенский, Целинный, Шелаболихинский, Шипуновский районы — по 2 заболевших,
  • Благовещенский, Немецкий национальный, Новичихинский, Солтонский районы — по 1 заболевшему.

Вакцинация

По данным на утро 9 февраля 15 248 (+35 за сутки) человек получили первую прививку и 3 257 (+708) человек полностью привиты.

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