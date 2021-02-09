За день коронавирус унес жизни 13 человек в Алтайском крае

Прирост новых выявленных случаев держит тенденцию по снижению, но число летальных случаев продолжает «прыгать». Днем ранее власти сообщали о 13 смертях.
В тяжелом состоянии находятся 354 человека, 88 из них на ИВЛ.
Всего в больницах 1 648 пациентов с коронавирусом и 657 с вирусной пневмонией.
Общее число заболевших составляет 40 611 человек. Выздоровели всего 36 341 человек. Умерло 2 084 пациентов.
Новые случаи
- Барнаул — 48,
- Рубцовск — 16,
- Бийск — 14,
- Камень-на-Оби, Яровое — по 7 заболевших,
- Ребрихинский район — 6,
- Локтевский, Поспелихинский, Рубцовский, Тогульский районы — по 5 заболевших,
- Бийский, Завьяловский районы — по 4 заболевших,
- Алейский, Ельцовский, Зональный, Красногорский, Советский, Тальменский, Топчихинский, Чарышский районы — по 3 заболевших,
- Алейск, Заринск, Алтайский, Курьинский, Мамонтовский, Павловский, Солонешенский, Целинный, Шелаболихинский, Шипуновский районы — по 2 заболевших,
- Благовещенский, Немецкий национальный, Новичихинский, Солтонский районы — по 1 заболевшему.
Вакцинация
По данным на утро 9 февраля 15 248 (+35 за сутки) человек получили первую прививку и 3 257 (+708) человек полностью привиты.