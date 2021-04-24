24 апреля 6°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Жизнь

В Алтайском крае между селом Барановка и Змеиногорском возобновится транспортное сообщение

В Змеиногорском районе остро стоит «дорожный» вопрос. Жители жаловались на отсутствие транспортного сообщения между селом Барановка и Змеиногорском. После рабочей встречи депутата Госдумы Даниила Бессарабова с Виктором Томенко и его запроса в минтранс региона удалось добиться корректировки маршрута одного из перевозчиков. Об этом политик сообщил на своей страничке в Instagram.

Автобус. Пассажироперевозки.
Автобус. Пассажироперевозки.
fotobus.msk.ru

Напомним, вопросы сельских дорог края депутат ГД Даниил Бессарабов озвучил в ходе рабочей встрече с Виктором Томенко в начале апреля. Тогда он рассказал, что, часто приезжая в районы, видел и буквально на себе испытывал, насколько остро в районах стоит проблема с дорогами и транспортным сообщением.

«Где бы я не был, встречался с одним и тем же „дорожным“ вопросам. В частности, этой зимой мы попали в большой буран в Змеиногорском районе. Там практически все финансирование уходит на расчистку проезжей части. Иногда денег не хватает даже на это», — рассказал он.

Итогом встречи стали соответствующие поручения, которые губернатор дал профильным комитетам для устранения проблем с дорогами в сельской местности.

Есть первые решения. Скоро будет возобновлено транспортное сообщения между селом Барановка Змеиногорского района и Змеиногорском.

«Этот вопрос мы прорабатываем вместе с нашим краевым Правительством. Рад сообщить, что накануне принято первое положительное решение», — говорится на страничке Instagram.

На депутатский запрос Бессарабова в краевое Министерство транспорта был получен ответ. В нем говорится о том, что компания «Курсус» — перевозчик, выполняющий рейс по межмуниципальному маршруту «Рубцовск — Змеиногорск» проработала вопрос заезда в село. В течение апреля этого года он планирует начать движение по новому маршруту.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
Категория информационной
продукции 18+
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость