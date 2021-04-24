В Алтайском крае между селом Барановка и Змеиногорском возобновится транспортное сообщение

В Змеиногорском районе остро стоит «дорожный» вопрос. Жители жаловались на отсутствие транспортного сообщения между селом Барановка и Змеиногорском. После рабочей встречи депутата Госдумы Даниила Бессарабова с Виктором Томенко и его запроса в минтранс региона удалось добиться корректировки маршрута одного из перевозчиков. Об этом политик сообщил на своей страничке в Instagram .

Напомним, вопросы сельских дорог края депутат ГД Даниил Бессарабов озвучил в ходе рабочей встрече с Виктором Томенко в начале апреля. Тогда он рассказал, что, часто приезжая в районы, видел и буквально на себе испытывал, насколько остро в районах стоит проблема с дорогами и транспортным сообщением.

«Где бы я не был, встречался с одним и тем же „дорожным“ вопросам. В частности, этой зимой мы попали в большой буран в Змеиногорском районе. Там практически все финансирование уходит на расчистку проезжей части. Иногда денег не хватает даже на это», — рассказал он.

Итогом встречи стали соответствующие поручения, которые губернатор дал профильным комитетам для устранения проблем с дорогами в сельской местности.

Есть первые решения. Скоро будет возобновлено транспортное сообщения между селом Барановка Змеиногорского района и Змеиногорском.

«Этот вопрос мы прорабатываем вместе с нашим краевым Правительством. Рад сообщить, что накануне принято первое положительное решение», — говорится на страничке Instagram.

На депутатский запрос Бессарабова в краевое Министерство транспорта был получен ответ. В нем говорится о том, что компания «Курсус» — перевозчик, выполняющий рейс по межмуниципальному маршруту «Рубцовск — Змеиногорск» проработала вопрос заезда в село. В течение апреля этого года он планирует начать движение по новому маршруту.