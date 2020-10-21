В Алтайском крае мошенники ходят по домам под видом спасателей

Чаще других жертвами мошенников становятся жители частного сектора. Им предлагают услуги по обеспечению пожарной безопасности жилья, делают осмотр помещений, пытаются продать то или иное противопожарное оборудование, навязать какую-либо платную услугу.
«В очередной раз информируем, что сотрудники МЧС не занимаются коммерческой деятельностью и продажей какого-либо противопожарногооборудования. И уж тем более, никогда не берут денег у граждан за свою работу», — сообщили в пресс-службе управления.
Такого незваного гостя необходимо попросить показать удостоверение, его наверняка не окажется. Не стоит реагировать на уловки и лучше пригрозить полицией.
Также в МЧС обратились к руководителям торговых центров и других объектов: возможны случаи, когда мошенники, представляясь сотрудниками МЧС, могут заявлять о проведении каких-либо проверок, при этом запугивать, шантажировать и вымогать деньги.
Наилучший способ обезопасить себя в такой ситуации — это зайти на официальный сайт МЧС России и его территориальных подразделений, где размещена информация о должностных лицах, указаны их контактные телефоны. А по «телефону доверия» можно уточнить участие определенного должностного лица в надзорных мероприятиях в отношении конкретного объекта.
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