В Алтайском крае на фестивале «Жареный карась» соберут огромный рыбный пирог

Фестиваль пройдет в райцентре — в селе Быстрый Исток. Туда приедут стряпухи со своими пирогами, который в итоге сложат в один большой.
В прошлом году команды соревновались не только в приготовлении, но и в подаче блюд: во время презентации стряпухи пели и плясали перед публикой и членами жюри.
«Обилие озер и две реки, протекающие по Быстроистокскому району, задали «рыбную» тональность гастрономическому фестивалю «Жареный карась», — добавляют в «Алтайтурцентре».
Полную программу праздника можно посмотреть на сайте турцентра.
Впервые рыбный праздник прошел в Быстром Истоке 18 августа 2018 года.