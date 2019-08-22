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Жизнь

В Алтайском крае на фестивале «Жареный карась» соберут огромный рыбный пирог

В 2019 году Быстроистокский район Алтайского края отметит 95-летний юбилей. По этому случаю 24 августа проведут массу мероприятий, в том числе и рыбный фестиваль «Жареный карась». Он должен украсить юбилей, говорят в «Алтайтурцентре».

Жареный карась.
Жареный карась.
СС0

Фестиваль пройдет в райцентре — в селе Быстрый Исток. Туда приедут стряпухи со своими пирогами, который в итоге сложат в один большой.

В прошлом году команды соревновались не только в приготовлении, но и в подаче блюд: во время презентации стряпухи пели и плясали перед публикой и членами жюри.

«Обилие озер и две реки, протекающие по Быстроистокскому району, задали «рыбную» тональность гастрономическому фестивалю «Жареный карась», — добавляют в «Алтайтурцентре».

Полную программу праздника можно посмотреть на сайте турцентра.

Впервые рыбный праздник прошел в Быстром Истоке 18 августа 2018 года.

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