Блюз для ежиков. В ленточном бору в Барнауле пройдет музыкальный фестиваль

8 сентября в Барнауле на Трассе Здоровья пройдет музыкальный фестиваль "Осенний Рок Лес". Местные группы исполнят музыку различных стилей: от блюза и тяжелого рока до регги и этнических мотивов, сообщают организаторы.

Фестиваль обещает стать открытием концертного сезона и закрытием сезона музыки под открытым небом. На сцене выступят следующие группы и исполнители:

Анастасия Артемова;

Рунара;

El Viento Credo;

Алексей ( Кочегар) Алексеевич;

Кочегар) Алексеевич; Твой брат;

Весна на Заречной улице;

BLUES BANDA;

3 Дня до весны.

Начало в 14:00. Стоимость входного билета — 150 руб.