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Блюз для ежиков. В ленточном бору в Барнауле пройдет музыкальный фестиваль

2019/08/19 14:43

8 сентября в Барнауле на Трассе Здоровья пройдет музыкальный фестиваль "Осенний Рок Лес". Местные группы исполнят музыку различных стилей: от блюза и тяжелого рока до регги и этнических мотивов, сообщают организаторы.

Гитара, музыка
Гитара, музыка

Фестиваль обещает стать открытием концертного сезона и закрытием сезона музыки под открытым небом. На сцене выступят следующие группы и исполнители:

  • Анастасия Артемова;
  • Рунара;
  • El Viento Credo;
  • Алексей (Кочегар) Алексеевич;
  • Твой брат;
  • Весна на Заречной улице;
  • BLUES BANDA;
  • 3 Дня до весны.

Начало в 14:00. Стоимость входного билета — 150 руб.

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