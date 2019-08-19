Блюз для ежиков. В ленточном бору в Барнауле пройдет музыкальный фестиваль

8 сентября в Барнауле на Трассе Здоровья пройдет музыкальный фестиваль "Осенний Рок Лес". Местные группы исполнят музыку различных стилей: от блюза и тяжелого рока до регги и этнических мотивов, сообщают организаторы.
Фестиваль обещает стать открытием концертного сезона и закрытием сезона музыки под открытым небом. На сцене выступят следующие группы и исполнители:
- Анастасия Артемова;
- Рунара;
- El Viento Credo;
- Алексей (Кочегар) Алексеевич;
- Твой брат;
- Весна на Заречной улице;
- BLUES BANDA;
- 3 Дня до весны.
Начало в 14:00. Стоимость входного билета — 150 руб.