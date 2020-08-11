В Алтайском крае на фоне пандемии уволились более 1,5 тысяч медиков

С начала пандемии коронавируса из медучреждений Алтайского края уволились более 1,5 тыс медиков, сообщил «Коммерсант» со ссылкой на министра здравоохранения региона Дмитрий Попова.

В частности из Диагностического центра Алтайского края с апреля уволились пять врачей. Это два анестезиолога-реаниматолога, два рентгенолога и врач функциональной диагностики, добавила «Алтайская правда».

В вынужденном простое из-за ограничений находятся 39 медицинских работников центра.

В тоже время за период пандемии взяли на работу 1781 медработника, отметил Попов.

«Эта статистика динамичная и связана с перемещениями работников между медорганизациями. Активно трудоустраиваются молодые люди, которые недавно окончили вуз», — сказал чиновник.

По его оценке, сверхдефицита специалистов здравоохранение Алтайского края не испытывает.

Напомним, 11 июня несколько десятков сотрудников Диагностического центра заявили в СМИ, что не понимают, как им рассчитывают зарплаты и почему часть из них получили за май сумму, чуть превышающую минимальный размер оплаты труда — МРОТ.