В Алтайском крае на фоне пандемии уволились более 1,5 тысяч медиков

В частности из Диагностического центра Алтайского края с апреля уволились пять врачей. Это два анестезиолога-реаниматолога, два рентгенолога и врач функциональной диагностики, добавила «Алтайская правда».
В вынужденном простое из-за ограничений находятся 39 медицинских работников центра.
В тоже время за период пандемии взяли на работу 1781 медработника, отметил Попов.
«Эта статистика динамичная и связана с перемещениями работников между медорганизациями. Активно трудоустраиваются молодые люди, которые недавно окончили вуз», — сказал чиновник.
По его оценке, сверхдефицита специалистов здравоохранение Алтайского края не испытывает.
Напомним, 11 июня несколько десятков сотрудников Диагностического центра заявили в СМИ, что не понимают, как им рассчитывают зарплаты и почему часть из них получили за май сумму, чуть превышающую минимальный размер оплаты труда — МРОТ.