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Жизнь

В Алтайском крае на полсотни сократилось число тяжелых ковидных пациентов

За сутки в Алтайском крае подтвердилось 226 диагнозов COVID-19, 228 человек вылечились и 12 умерли, говорится в ежедневной сводке оперативного штаба.

Больница. Медицина.
Больница. Медицина.
Pixabay.com

Количество пациентов в тяжелом состоянии за сутки сократилось на 52 человека и составило 577. Из них 149 на аппаратах ИВЛ, на два меньше, чем днем ранее.

На лечении с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией в госпиталях находятся 2 447 человек, 1248 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, 422 человек без симптомов лечатся дома и 405 долечивают на дому вирусную пневмонию.

Резервный коечный фонд насчитывает 1 660 мест.

Общее число заболевших коронавирусной инфекцией в Алтайском крае составляет 26 577 человек. Выздоровели всего 22 940, умерло 1 138 пациентов.

Новые случаи

  • Барнаул — 63,
  • Заринск — 13,
  • Рубцовск — 11,
  • Бийск, Яровое — по 9 заболевших,
  • Алейск, Тальменский район — по 8 заболевших,
  • Романовский, Тогульский, Шипуновский районы — по 7 заболевших,
  • Зональный, Первомайский, Топчихинский районы — по 6 заболевших,
  • Новоалтайск, Залесовский, Локтевский, Родинский, Рубцовский — по 5 заболевших,
  • Благовещенский район — 4 заболевших,
  • Егорьевский, Краснощековский, Кулундинский, Курьинский, Павловский, Табунский районы — по 3 заболевших,
  • Завьяловский, Мамонтовский, Немецкий национальный, Поспелихинский, Ребрихинский, Троицкий, Усть-Пристанский районы — по 2 заболевших,
  • Алейский, Баевский, Заринский, Кытмановский, Советский районы — по 1 заболевшему.
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