В Алтайском крае на полсотни сократилось число тяжелых ковидных пациентов

Количество пациентов в тяжелом состоянии за сутки сократилось на 52 человека и составило 577. Из них 149 на аппаратах ИВЛ, на два меньше, чем днем ранее.
На лечении с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией в госпиталях находятся 2 447 человек, 1248 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, 422 человек без симптомов лечатся дома и 405 долечивают на дому вирусную пневмонию.
Резервный коечный фонд насчитывает 1 660 мест.
Общее число заболевших коронавирусной инфекцией в Алтайском крае составляет 26 577 человек. Выздоровели всего 22 940, умерло 1 138 пациентов.
Новые случаи
- Барнаул — 63,
- Заринск — 13,
- Рубцовск — 11,
- Бийск, Яровое — по 9 заболевших,
- Алейск, Тальменский район — по 8 заболевших,
- Романовский, Тогульский, Шипуновский районы — по 7 заболевших,
- Зональный, Первомайский, Топчихинский районы — по 6 заболевших,
- Новоалтайск, Залесовский, Локтевский, Родинский, Рубцовский — по 5 заболевших,
- Благовещенский район — 4 заболевших,
- Егорьевский, Краснощековский, Кулундинский, Курьинский, Павловский, Табунский районы — по 3 заболевших,
- Завьяловский, Мамонтовский, Немецкий национальный, Поспелихинский, Ребрихинский, Троицкий, Усть-Пристанский районы — по 2 заболевших,
- Алейский, Баевский, Заринский, Кытмановский, Советский районы — по 1 заболевшему.