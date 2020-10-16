В Алтайском крае на выходных потеплеет до +19

17 октября в Алтайском крае днем потеплеет до +19 градусов. Будет один теплый день, на следующие сутки снова ожидается похолодание, следует из прогноза Алтайского ЦГМС.

17 октября по краю ночью температура составит +1.+6 градусов, по востоку заморозки до -5. Днем будет +14… +19 градусов и без осадков.

18 октября ночная температура будет +8…+13 градусов, по северо-западу +3. Днем также ожидается +8… +13 градусов с похолоданием в течение дня. На большей части региона пройдут дожди.

19 октября новая неделя начнется с нулевой температуры ночью и до +3… +8 градусов днем. Преимущественно без осадков.

В Барнауле на выходных ожидается днем 17 октября до +16, на следующий день термометры покажут уже +8… +10 градусов, а 19 октября прогнозируют +3… +5 градусов.