Куда сходить в Барнауле на выходных 17 и 18 октября

«Ревизор» в театре драмы
В Барнауле открывается последний «притормозивший» из-за ремонта главной сцены театр. В драме им. Шукшина покажут премьерный спектакль «Ревизор» в постановке режиссера Алексея Шавлова.
Зрителям обещают «игру в исторических костюмах в XIX век». Сам же режиссер говорит, что для него пьеса Гоголя прежде всего не о коррупции, а о страхе, царящем в обществе. В постановке задействована практически вся труппа. Хлестакова исполнит Данила Никоноров, Городничего — Антон Кирков.
Идем смотреть 17 и 18 октября в 17:30. Цена билетов — 150−700 рублей.
«Блуждающие звезды» в «Сибири»
Государственный ансамбль песни и танца Алтая покажет в концертном зале «Сибирь» спектакль «Блуждающие звезды» в постановке легендарного балетмейстера Владимира Васильева по мотивам одноименного романа Шолом-Алейхема.
Этот спектакль артисты ансамбля сыграют в память о своем руководителе, заслуженном работнике культуры РФ Александре Березикове.
Главные герои романа Шолом-Алейхема — современные Ромео и Джульетта. Любовь Рейзл (дочери бедняка-кантора) и Лейбла (сына провинциального богача) зародилась в небольшом селе в ранней юности. В тяге к искусству они бегут из родных мест со странствующим еврейским театром, но пути их расходятся.
Смотрим 18 октября в 16:00. Цена — 400−500 рублей.
«Китобой» в кино
Фильм, получивший один из главных призов российского фестиваля «Кинотавр».
Все меняется в жизни юного чукотского охотника Лёшки с появлением в поселке интернета. Он влюбляется — впервые и сильно — в молчаливую девушку из видеочата. Узнав, что она живет в Детройте, Лешка решается на самый отчаянный поступок в своей жизни.
Смотрим в кинотеатре «Галактика» до 21 октября.
Лекция в художественном музее
В художественном музее Алтайского края расскажут о том, как развивалось древнерусское искусство в XVII веке, как менялась иконопись. А также что такое Строгановские письма и почему они были популярны, чем занимались мастера Оружейной Палаты и как производились народные иконы.
Лектор расскажет о главных иконографических сюжетах, распространённых у староверов, а также об основных старообрядческих иконописных школах и их различиях.
Лекция пройдет 17 октября в 14:00. Цена билета — 30−60 рублей.
Чайковский в филармонии
Любителей классической музыки ждет краевая филармония. В воскресенье на ее сцене выступит московский солист, лауреат международных конкурсов Гайк Казазян (скрипка).
В программе — сюита Чайковского, рапсодия Равеля и концерт для скрипки с оркестром Шора.
Идем слушать 18 октября в 17:00. Цена билетов — 150−350 рублей.
«Жизнь звезд» в планетарии
В воскресенье в планетарии расскажут о загадочной жизни звезд, которые во многом определяют ход вещей во Вселенной.
Зрители узнают, как зарождаются эти небесные тела и что может превратить их в черную дыру, а также какого типа бывают звёзды, какое влияние они оказывают на космический порядок, и сколько их всего во Вселенной.
Идем 18 октября в 15:00. Цена билетов — 100−150 рублей.