Куда сходить в Барнауле на выходных 17 и 18 октября

Кинотеатры, музеи, театры облегченно выдохнули после последнего указа губернатора Томенко — они продолжают свою работу. «Афиша» выяснила, что в городе действительно есть на что сходить.

«Ревизор» в театре драмы

В Барнауле открывается последний «притормозивший» из-за ремонта главной сцены театр. В драме им. Шукшина покажут премьерный спектакль «Ревизор» в постановке режиссера Алексея Шавлова.

Зрителям обещают «игру в исторических костюмах в XIX век». Сам же режиссер говорит, что для него пьеса Гоголя прежде всего не о коррупции, а о страхе, царящем в обществе. В постановке задействована практически вся труппа. Хлестакова исполнит Данила Никоноров, Городничего — Антон Кирков.

Идем смотреть 17 и 18 октября в 17:30. Цена билетов — 150−700 рублей.

«Блуждающие звезды» в «Сибири»

Государственный ансамбль песни и танца Алтая покажет в концертном зале «Сибирь» спектакль «Блуждающие звезды» в постановке легендарного балетмейстера Владимира Васильева по мотивам одноименного романа Шолом-Алейхема.

Спектакль «Блуждающие звезды» ансамбля песни и танца «Алтай» Минкультуры Алтайского края

Этот спектакль артисты ансамбля сыграют в память о своем руководителе, заслуженном работнике культуры РФ Александре Березикове.

Главные герои романа Шолом-Алейхема — современные Ромео и Джульетта. Любовь Рейзл (дочери бедняка-кантора) и Лейбла (сына провинциального богача) зародилась в небольшом селе в ранней юности. В тяге к искусству они бегут из родных мест со странствующим еврейским театром, но пути их расходятся.

Смотрим 18 октября в 16:00. Цена — 400−500 рублей.

«Китобой» в кино

Фильм, получивший один из главных призов российского фестиваля «Кинотавр».

Все меняется в жизни юного чукотского охотника Лёшки с появлением в поселке интернета. Он влюбляется — впервые и сильно — в молчаливую девушку из видеочата. Узнав, что она живет в Детройте, Лешка решается на самый отчаянный поступок в своей жизни.

Смотрим в кинотеатре «Галактика» до 21 октября.

Лекция в художественном музее

В художественном музее Алтайского края расскажут о том, как развивалось древнерусское искусство в XVII веке, как менялась иконопись. А также что такое Строгановские письма и почему они были популярны, чем занимались мастера Оружейной Палаты и как производились народные иконы.

Экспонат выставки «Кто грамоте горазд» в художественном музее ghmak.ru

Лектор расскажет о главных иконографических сюжетах, распространённых у староверов, а также об основных старообрядческих иконописных школах и их различиях.

Лекция пройдет 17 октября в 14:00. Цена билета — 30−60 рублей.

Чайковский в филармонии

Любителей классической музыки ждет краевая филармония. В воскресенье на ее сцене выступит московский солист, лауреат международных конкурсов Гайк Казазян (скрипка).

Романс , скрипка сс0

В программе — сюита Чайковского, рапсодия Равеля и концерт для скрипки с оркестром Шора.

Идем слушать 18 октября в 17:00. Цена билетов — 150−350 рублей.

«Жизнь звезд» в планетарии

В воскресенье в планетарии расскажут о загадочной жизни звезд, которые во многом определяют ход вещей во Вселенной.

Космос. Астероиды. Звезды СС0

Зрители узнают, как зарождаются эти небесные тела и что может превратить их в черную дыру, а также какого типа бывают звёзды, какое влияние они оказывают на космический порядок, и сколько их всего во Вселенной.