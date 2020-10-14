В алтайскую «Шишковку» зовут на встречу с шотландцем

21 октября в краевой библиотеке им. Шишкова пройдет встреча лингвоклуба. Всех желающих приглашают пообщаться с Алистером Митчеллом, который переехал в Барнаул из Шотландии.

Общение будет проходить на английском языке, что станет хорошей возможностью попробовать на практике свои знания.

«Цикл лекций A Century of the Self and the Creation of the Modern Individual» / «Век „Я“. Становление нового человека» поможет понять, как менялось представление о собственном «я» за последние сто лет и какими мы станем в будущем. На первой встрече сезона вы узнаете, как из гражданина человек превратился в потребителя и какую роль в этом сыграли идеи Зигмунда Фрейда", — рассказали в библиотеке.

Количество мест ограничено, запись идет по телефону 506−621. На встрече могут побывать все желающие старше 16 лет. Начало в 17.30.

Напомним, что в «Шишковке» также 14 октября стартует сезон лекций об искусстве. Он будет посвящен ярким творческим личностям и объединениям Сибири второй половины XX — начала XXI века.