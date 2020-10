В алтайскую «Шишковку» зовут на встречу с шотландцем

Общение будет проходить на английском языке, что станет хорошей возможностью попробовать на практике свои знания.

«Цикл лекций A Century of the Self and the Creation of the Modern Individual» / «Век „Я“. Становление нового человека» поможет понять, как менялось представление о собственном «я» за последние сто лет и какими мы станем в будущем. На первой встрече сезона вы узнаете, как из гражданина человек превратился в потребителя и какую роль в этом сыграли идеи Зигмунда Фрейда", — рассказали в библиотеке.