В Алтайском крае началась уборочная кампания

В Троицком районе скосили уже около 1,5 тысяч гектаров озимой сурепицы, провели обмолот на площади 800 гектаров.
В Волчихинском районе скошен озимый рыжик с площади более 200 гектаров.
Также озимые начали убирать аграрии Немецкого национального и Курьинского районов.
Бийска льняная компания приступила к свалу ячменя ранних сроков сева. На прошлой неделе компания начала убирать лен-долгунец.
Как ранее писал altapress.ru, посевная площадь в 2020 году в Алтайском крае увеличилась примерно на 20 тысяч га.