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Жизнь

В Алтайском крае началась уборочная кампания

Аграрии нескольких районов Алтайского края приступили к уборке сельхозкультур, сообщили в профильном министерстве региона. Пока убирают самые ранние культуры.

Сельское хозяйство.
Сельское хозяйство.
unsplash.com

В Троицком районе скосили уже около 1,5 тысяч гектаров озимой сурепицы, провели обмолот на площади 800 гектаров.

В Волчихинском районе скошен озимый рыжик с площади более 200 гектаров.

Также озимые начали убирать аграрии Немецкого национального и Курьинского районов.

Бийска льняная компания приступила к свалу ячменя ранних сроков сева. На прошлой неделе компания начала убирать лен-долгунец.

Как ранее писал altapress.ru, посевная площадь в 2020 году в Алтайском крае увеличилась примерно на 20 тысяч га.

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