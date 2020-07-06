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Алтайское поле
Экономика

Кто мы и где мы: как выглядит алтайское сельское хозяйство на фоне остальной страны

Много ли зарабатывают среднестатистические работники алтайского АПК по сравнению со своими коллегами в других регионах, сколько хозяйства вкладывают в модернизацию и насколько прошлый год стал успешным для аграрной отрасли края и всей страны? Altapress.ru сравнил данные и представил ее в инфографике.

Статистические данные в сельскохозяйственной отрасли.
Статистические данные в сельскохозяйственной отрасли.
altapress.ru.

Основные показатели

По прогнозам Минсельхоза, общие посевы в стране в 2020 году превысят 80,3 млн га (в 2019-том — 79,5 млн га). Увеличение площадей произошло под озимыми зерновыми на 5% и под озимым рапсом на 67,5% (почти до 316 тыс. га).

Ожидается прибавка по кукурузе на зерно — примерно на 6% (до 22,7 млн га), гречихе — на 6,4% (до 858 тыс. га), сое — на 4,4% (до 3,2 млн га).

В тоже время возможно сокращение посевов ярового ячменя на 3,8% (до 7,8 млн га), сахарной свеклы — на 5,2% (до 1,08 млн га), подсолнечника — на 5% (до 8,1 млн га), ярового рапса — (до 1,29 млн га).

Посевная площадь в 2020 году в Алтайском крае кардинальным образом не изменилась. Ее увеличение оказалось небольшое — к уровню прошлого года примерно на 20 тыс. га. В начале июня хозяйства «подгоревшей» западной и восточной Кулунды были вынуждены приостановить посевную. Из-за засухи земля настолько высохла, что сеять в нее было бессмысленно.

Зарплата и кадры

Аналитический центр «Авито Работа» пришел к выводу, что по итогам 2019 года самой высокооплачиваемой сферой в России оказалось строительство. Ее работники в среднем получали 49,8 тыс. рублей в месяц. На втором месте — фитнес и салоны красоты, где средняя зарплата по стране составляла чуть более 47,7 тыс. рублей.

Тройку лидеров замкнул автомобильный бизнес со средней зарплатой в 46,2 тыс. рублей. Сельское хозяйство оказалось во второй половине этого рейтинга.

Статистические данные в сельскохозяйственной отрасли.
Статистические данные в сельскохозяйственной отрасли.
altapress.ru.
Статистические данные в сельскохозяйственной отрасли.
Статистические данные в сельскохозяйственной отрасли.
altapress.ru.

В Алтайском крае лидером по среднему уровню зарплаты в сельском хозяйстве уже несколько лет является Калманский район. Ежегодно поднимает планку сельхозпредприятие «Кубанка», обрабатывающая в районе порядка 27 тыс. га площадей. Чтобы решить вопросы с кадрами, хозяйство не скупится и проводит регулярные индексации.

По словам главы администрации Калманского района Сергея Бунета, за «Кубанкой» тянутся и все остальные. Сказывается еще один фактор — мобильность граждан. Жители сел не видят проблемы в том, чтобы жить в одной стороне района, а ездить работать в другой, где больше платят и предлагают более приемлемые условия.

Цифра

По данным ресурса trud.com, самая высокооплачиваемая должность в сельском хозяйстве — главный агроном. Средняя зарплата таких специалистов в России — 66 тыс. рублей, в Алтайском крае — 58,5 тыс. рублей.

Сельское хозяйство. Техника.
Сельское хозяйство. Техника.
Дмитрий Лямзин

Экономика производства

Начальник Центра экономического прогнозирования Газпромыбанка Дарья Снитко сообщала «Агроинвестору», что 2019 год был неплохим для сельского хозяйства России.

«Хороший урожай зерновых, притом что и цена была на относительно комфортном для экспорта уровне. Плюс был пройдет кризис в птицеводстве — оно прекратило сокращаться, наметились точки для роста сбыта, в том числе и на внешние рынки. Для свиноводства тоже были хорошие новости, среди которых получение разрешения на экспорт во Вьетнам и Гонконг», — перечислила она.

Основной точкой роста агросектора в прошлом году было растениеводство — производство зерновых культур и масличных. Снитко назвала масложировой сектор рекордсменом прошлого года: прирост экспорта и рекордный валовой сбор трех основных масличных — это самый заметный успех.

Статистические данные в сельскохозяйственной отрасли.
Статистические данные в сельскохозяйственной отрасли.
altapress.ru.
Статистические данные в сельскохозяйственной отрасли.
Статистические данные в сельскохозяйственной отрасли.
altapress.ru.
Статистические данные в сельскохозяйственной отрасли.
Статистические данные в сельскохозяйственной отрасли.
altapress.ru.

То, что финансовое положение алтайских предприятий аграрной сферы постепенно выправляется после двухгодичного провала, продемонстрировали итоговые показатели 2019 года. Рост чистой прибыли сельхозорганизаций был обусловлен в первую очередь продажей зерна и масличных за пределы региона.

По словам Александра Чеботаева, министра сельского хозяйства Алтайского края, вывоз сельскохозяйственной продукции оказался рекордным — 1,9 млн тонн в 2019 году. Для сравнения: в 2017 году этот показатель составлял всего 370 тыс. тонн. Разница очевидна.

Инвестиции

Статистические данные в сельскохозяйственной отрасли.
Статистические данные в сельскохозяйственной отрасли.
altapress.ru.
Статистические данные в сельскохозяйственной отрасли.
Статистические данные в сельскохозяйственной отрасли.
altapress.ru.

Александр Балаков,
председатель Союза крестьянских (фермерских) формирований Алтайского края:

В сельском хозяйстве надо правильно расставлять приоритеты. Имея свободные деньги, что фермер сделает прежде всего? Конечно, купит технику. Современная техника — это высокие технологии, стабильный урожай и, главное, снижение себестоимости продукции.

Дай бог, чтобы денег хватало на техническое перевооружение, на покупку хороших средств защиты растений и удобрений. Что греха таить: мы и половины из того, что надо, в землю не вкладываем. Эту тему надо развивать. Получится — пойдут более серьезные инвестиции в строительство.

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