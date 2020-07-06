Кто мы и где мы: как выглядит алтайское сельское хозяйство на фоне остальной страны

Много ли зарабатывают среднестатистические работники алтайского АПК по сравнению со своими коллегами в других регионах, сколько хозяйства вкладывают в модернизацию и насколько прошлый год стал успешным для аграрной отрасли края и всей страны? Altapress.ru сравнил данные и представил ее в инфографике.

Основные показатели

По прогнозам Минсельхоза, общие посевы в стране в 2020 году превысят 80,3 млн га (в 2019-том — 79,5 млн га). Увеличение площадей произошло под озимыми зерновыми на 5% и под озимым рапсом на 67,5% (почти до 316 тыс. га).

Ожидается прибавка по кукурузе на зерно — примерно на 6% (до 22,7 млн га), гречихе — на 6,4% (до 858 тыс. га), сое — на 4,4% (до 3,2 млн га).

В тоже время возможно сокращение посевов ярового ячменя на 3,8% (до 7,8 млн га), сахарной свеклы — на 5,2% (до 1,08 млн га), подсолнечника — на 5% (до 8,1 млн га), ярового рапса — (до 1,29 млн га).

Посевная площадь в 2020 году в Алтайском крае кардинальным образом не изменилась. Ее увеличение оказалось небольшое — к уровню прошлого года примерно на 20 тыс. га. В начале июня хозяйства «подгоревшей» западной и восточной Кулунды были вынуждены приостановить посевную. Из-за засухи земля настолько высохла, что сеять в нее было бессмысленно.

Зарплата и кадры

Аналитический центр «Авито Работа» пришел к выводу, что по итогам 2019 года самой высокооплачиваемой сферой в России оказалось строительство. Ее работники в среднем получали 49,8 тыс. рублей в месяц. На втором месте — фитнес и салоны красоты, где средняя зарплата по стране составляла чуть более 47,7 тыс. рублей.

Тройку лидеров замкнул автомобильный бизнес со средней зарплатой в 46,2 тыс. рублей. Сельское хозяйство оказалось во второй половине этого рейтинга.

Статистические данные в сельскохозяйственной отрасли. altapress.ru. Статистические данные в сельскохозяйственной отрасли. altapress.ru.

В Алтайском крае лидером по среднему уровню зарплаты в сельском хозяйстве уже несколько лет является Калманский район. Ежегодно поднимает планку сельхозпредприятие «Кубанка», обрабатывающая в районе порядка 27 тыс. га площадей. Чтобы решить вопросы с кадрами, хозяйство не скупится и проводит регулярные индексации.

По словам главы администрации Калманского района Сергея Бунета, за «Кубанкой» тянутся и все остальные. Сказывается еще один фактор — мобильность граждан. Жители сел не видят проблемы в том, чтобы жить в одной стороне района, а ездить работать в другой, где больше платят и предлагают более приемлемые условия.

Цифра По данным ресурса trud.com, самая высокооплачиваемая должность в сельском хозяйстве — главный агроном. Средняя зарплата таких специалистов в России — 66 тыс. рублей, в Алтайском крае — 58,5 тыс. рублей.

Сельское хозяйство. Техника. Дмитрий Лямзин

Экономика производства

Начальник Центра экономического прогнозирования Газпромыбанка Дарья Снитко сообщала «Агроинвестору», что 2019 год был неплохим для сельского хозяйства России.

«Хороший урожай зерновых, притом что и цена была на относительно комфортном для экспорта уровне. Плюс был пройдет кризис в птицеводстве — оно прекратило сокращаться, наметились точки для роста сбыта, в том числе и на внешние рынки. Для свиноводства тоже были хорошие новости, среди которых получение разрешения на экспорт во Вьетнам и Гонконг», — перечислила она.

Основной точкой роста агросектора в прошлом году было растениеводство — производство зерновых культур и масличных. Снитко назвала масложировой сектор рекордсменом прошлого года: прирост экспорта и рекордный валовой сбор трех основных масличных — это самый заметный успех.

Статистические данные в сельскохозяйственной отрасли. altapress.ru. Статистические данные в сельскохозяйственной отрасли. altapress.ru. Статистические данные в сельскохозяйственной отрасли. altapress.ru.

То, что финансовое положение алтайских предприятий аграрной сферы постепенно выправляется после двухгодичного провала, продемонстрировали итоговые показатели 2019 года. Рост чистой прибыли сельхозорганизаций был обусловлен в первую очередь продажей зерна и масличных за пределы региона.

По словам Александра Чеботаева, министра сельского хозяйства Алтайского края, вывоз сельскохозяйственной продукции оказался рекордным — 1,9 млн тонн в 2019 году. Для сравнения: в 2017 году этот показатель составлял всего 370 тыс. тонн. Разница очевидна.

Инвестиции

Статистические данные в сельскохозяйственной отрасли. altapress.ru. Статистические данные в сельскохозяйственной отрасли. altapress.ru.

Александр Балаков,

председатель Союза крестьянских ( фермерских) формирований Алтайского края: