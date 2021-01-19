В Алтайском крае начали прививать от ковида пожилых постояльцев домов-интернатов

В учреждениях началась вакцинация от коронавируса. Всего в домах престарелых в Алтайском крае проживает почти 5 тыс. человек. В основном это пожилые люди, возраст которых около 80 лет, и инвалиды.
В течение 2020 года в 15 учреждениях из 34 выявляли коронавирус. В основном его течение проходило в легкой форме или бессимптомно.
Уровень смертности в интернатах вырос в сравнении с 2019 годом в 1,3 раза, отметили в минсоцзащите. Основными причинами смерти были хронические болезни, в том числе сердечно-сосудистые заболевания.
Напомним, по данным на 18 января, в Алтайском крае первую прививку от ковида поставили уже 3 343 человека, полный вакцинальный комплекс имеют 938 человек.
Помимо этого, формируются списки желающих привиться. Уже записан 3 781 человек.