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Жизнь

В Алтайском крае начали прививать от ковида пожилых постояльцев домов-интернатов

В домах-интернатах Алтайского края начали вакцинировать постояльцев от коронавируса, сообщили в Telegram-канале «Ленина, 59» со ссылкой на информацию краевого минсоцзащиты.

Трость. Пенсионер.
Трость. Пенсионер.
СС0

В учреждениях началась вакцинация от коронавируса. Всего в домах престарелых в Алтайском крае проживает почти 5 тыс. человек. В основном это пожилые люди, возраст которых около 80 лет, и инвалиды.

В течение 2020 года в 15 учреждениях из 34 выявляли коронавирус. В основном его течение проходило в легкой форме или бессимптомно.

Уровень смертности в интернатах вырос в сравнении с 2019 годом в 1,3 раза, отметили в минсоцзащите. Основными причинами смерти были хронические болезни, в том числе сердечно-сосудистые заболевания.

Напомним, по данным на 18 января, в Алтайском крае первую прививку от ковида поставили уже 3 343 человека, полный вакцинальный комплекс имеют 938 человек.

Помимо этого, формируются списки желающих привиться. Уже записан 3 781 человек.

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