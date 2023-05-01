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Жизнь

На пригородные поезда в Алтайском крае начали работать абонементы

В Алтайском крае с 1 мая начали действовать сезонные абонементы на пригородные поезда. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Пригородный электропоезд, электричка
Пригородный электропоезд, электричка
altairegion22.ru

В администрации отметили, что оформить абонемент можно в любой пригородной кассе на пластиковой смарт-карте. Срок действия — один месяц, а использовать их можно до 30 сентября.

Всего шесть видов билетов:

  • билет для ежедневных поездок — «ежедневно»
  • билет для поездок в будние — абонемент «рабочего дня»
  • билет для поездок в выходные — абонемент «выходного дня»
  • билет на специальные даты — абонемент «на даты» (10, 15 дат)
  • билет каникулярный — абонемент «каникулы» (детям до 14 лет)
  • и билет для пенсионеров — «ежедневный пенсионный».

Узнать дополнительную информацию о работе можно узнать на сайте местного перевозчика «Алтай-Пригород».

Ранее из Барнаула запустили спецпоезд для дачников.

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