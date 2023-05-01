На пригородные поезда в Алтайском крае начали работать абонементы

В Алтайском крае с 1 мая начали действовать сезонные абонементы на пригородные поезда. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

В администрации отметили, что оформить абонемент можно в любой пригородной кассе на пластиковой смарт-карте. Срок действия — один месяц, а использовать их можно до 30 сентября.

Всего шесть видов билетов:

билет для ежедневных поездок — «ежедневно»

билет для поездок в будние — абонемент «рабочего дня»

билет для поездок в выходные — абонемент «выходного дня»

билет на специальные даты — абонемент «на даты» ( 10 , 15 дат)

10 15 дат) билет каникулярный — абонемент «каникулы» ( детям до 14 лет)

детям до 14 лет) и билет для пенсионеров — «ежедневный пенсионный».

Узнать дополнительную информацию о работе можно узнать на сайте местного перевозчика «Алтай-Пригород».

Ранее из Барнаула запустили спецпоезд для дачников.