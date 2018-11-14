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В Алтайском крае начали собирать новогодние подарки для домов престарелых

Региональная группа благотворительного фонда «Старость в радость» объявила сбор подарков на Новый год для бабушек и дедушек, проживающих в домах престарелых. В этом году планируется доставить подарки как минимум в 13 учреждений.

Волонтеры фонда "Старость в радость" в домах для престарелых в Алтайском крае.
Волонтеры фонда "Старость в радость" в домах для престарелых в Алтайском крае.
vk.com/svr_alt.

«У каждого человека должна быть семья. А вместе с ней — куличи на Пасху, торт со свечками в день рождения, нарядная елка на Новый год, — говорит руководитель Алтайской группы „Старость в радость“ Надежда Постникова. — Но так сложилось, что бабушки и дедушки, живущие в домах престарелых, оказались лишены домашнего тепла и уюта. В этот раз подарки получат более 1000 человек».

В подарке могут быть:

  • Радиоприемник (их часто просят);
  • Сладкое (батончики/мармелад/пастила/зефир в коробке со сроком годности от 3-х месяцев. Лучше не класть вафли, печенье, шоколадных дедов морозов — они могут раскрошиться при перевозке);
  • Календарь на 2019 год (небольшой, не более, чем 50 см одна сторона)
  • Х/б полотенце, ночная рубашка или халат (для бабушек от 50 размера), футболка (для дедушек от 52 размера)
  • Носки шерстяные, варежки, шарф, шапка;
  • Гель для душа, шампунь, бритвенные принадлежности и средства для бритья;
  • Кружка;
  • Мягкая игрушка;
  • Тапочки;
  • Кремы для лица и для рук, недорогой парфюм (мужской и женский);
  • Чай, кофе.

Не кладите в подарок, но можете принести отдельно:

  • Подгузники любой фирмы любой впитываемости размеров 3 и 4 (L или XL)
  • Урологические прокладки
  • Пеленки одноразовые впитывающие 60×90
  • Влажные салфетки
  • Диабетическое мягкое сладкое на ксилите или сорбите для диабетиков
  • Журналы со сканвордами и кроссвордами.

Помимо этого, в каждом доме престарелых фонд хочет провести чаепитие. Для этого нужны чай, сахар, мягкие сладости и печенье, пироги, салфетки и одноразовая посуда.

В фонде также собирают средства на бензин для новогодних поездок в дома престарелых. Деньги можно перечислить на карту Сбербанка 5336 6900 7549 7893, привязана к номеру телефона +7 923 006 5688. Получатель Надежда Владимировна П. В назначении платежа укажите «Пожертвование, Новый год».

Подарки для бабушек и дедушек можно принести по нескольким адресам в Барнауле:

  1. «Цветы любви», ул. Ленина, 47. С 10:00 до 20:00.
  2. Компания СДЭК, ул. Малахова, 179. Пн-пт с 8:00 до 20:00, сб — с 10:00 до 18:00, вс — с 10:00 до 16:00.
  3. Магазин «Мыловарим», ул. А. Петрова, 198. Ежедневно с 11:00 до 19:00.
  4. Офис регионального отделения «Старость в радость», ул. Деповская, 7, оф. 409. По предварительному звонку +7 923 006 5688.
  5. Кинотеатр «Формула», ТЦ «Праздничный», ул. Балтийская, 16, третий этаж. Оставить на кассе или в баре. С 10:00 до 22:00.

Подробности по телефону +7 923 006 5688 и на странице фонда ВКонтакте.

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