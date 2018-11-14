В Алтайском крае начали собирать новогодние подарки для домов престарелых

Региональная группа благотворительного фонда « Старость в радость » объявила сбор подарков на Новый год для бабушек и дедушек, проживающих в домах престарелых. В этом году планируется доставить подарки как минимум в 13 учреждений.

Волонтеры фонда "Старость в радость" в домах для престарелых в Алтайском крае.

«У каждого человека должна быть семья. А вместе с ней — куличи на Пасху, торт со свечками в день рождения, нарядная елка на Новый год, — говорит руководитель Алтайской группы „Старость в радость“ Надежда Постникова. — Но так сложилось, что бабушки и дедушки, живущие в домах престарелых, оказались лишены домашнего тепла и уюта. В этот раз подарки получат более 1000 человек».

В подарке могут быть:

Радиоприемник ( их часто просят);

их часто просят); Сладкое ( батончики/мармелад/пастила/зефир в коробке со сроком годности от 3-х месяцев. Лучше не класть вафли , печенье , шоколадных дедов морозов — они могут раскрошиться при перевозке);

батончики/мармелад/пастила/зефир в коробке со сроком годности от 3-х месяцев. Лучше не класть вафли печенье шоколадных дедов морозов — они могут раскрошиться при перевозке); Календарь на 2019 год ( небольшой , не более , чем 50 см одна сторона)

небольшой не более чем 50 см одна сторона) Х/б полотенце , ночная рубашка или халат ( для бабушек от 50 размера), футболка ( для дедушек от 52 размера)

ночная рубашка или халат для бабушек от 50 размера), футболка для дедушек от 52 размера) Носки шерстяные , варежки , шарф , шапка;

варежки шарф шапка; Гель для душа , шампунь , бритвенные принадлежности и средства для бритья;

шампунь бритвенные принадлежности и средства для бритья; Кружка;

Мягкая игрушка;

Тапочки;

Кремы для лица и для рук , недорогой парфюм ( мужской и женский);

недорогой парфюм мужской и женский); Чай , кофе.

Не кладите в подарок, но можете принести отдельно:

Подгузники любой фирмы любой впитываемости размеров 3 и 4 ( L или XL)

L или XL) Урологические прокладки

Пеленки одноразовые впитывающие 60×90

Влажные салфетки

Диабетическое мягкое сладкое на ксилите или сорбите для диабетиков

Журналы со сканвордами и кроссвордами.

Помимо этого, в каждом доме престарелых фонд хочет провести чаепитие. Для этого нужны чай, сахар, мягкие сладости и печенье, пироги, салфетки и одноразовая посуда.

В фонде также собирают средства на бензин для новогодних поездок в дома престарелых. Деньги можно перечислить на карту Сбербанка 5336 6900 7549 7893, привязана к номеру телефона +7 923 006 5688. Получатель Надежда Владимировна П. В назначении платежа укажите «Пожертвование, Новый год».

Подарки для бабушек и дедушек можно принести по нескольким адресам в Барнауле:

«Цветы любви», ул. Ленина , 47. С 10:00 до 20:00. Компания СДЭК , ул. Малахова , 179. Пн-пт с 8:00 до 20:00 , сб — с 10:00 до 18:00 , вс — с 10:00 до 16:00. Магазин «Мыловарим», ул. А. Петрова , 198. Ежедневно с 11:00 до 19:00. Офис регионального отделения «Старость в радость», ул. Деповская , 7 , оф. 409. По предварительному звонку +7 923 006 5688. Кинотеатр «Формула», ТЦ «Праздничный», ул. Балтийская , 16 , третий этаж. Оставить на кассе или в баре. С 10:00 до 22:00.

Подробности по телефону +7 923 006 5688 и на странице фонда ВКонтакте.