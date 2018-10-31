Томенко назначил министра соцзащиты Алтайского края

Ранее она была врио министра труда и социальной защиты региона.
Altapress.ru писал, что 11 октября Виктор Томенко уволил министра труда и соцзащиты Михаила Дайбова. До этого он стал фигурантом скандала с ликвидацией малых домов-интернатов для престарелых. Губернатор сначала подписал это поставление, а потом отменил.
Напомним, 31 октября Виктор Томенко также подписал распоряжения о назначениях руководителей нескольких инспекций, а также назначил главу ведомства.
Что известно о Наталье Оськиной
Наталья Оськина родилась 19 мая 1977 года в селе Шелаболиха Павловского района. Закончила АлтГУ, квалификация — специалист по социальной работе по специальности «Социальная работа». Наталья Оськина — кандидат социологических наук, пишет storonniki.info.
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В 1996—1997 годах — менеджер компании «Капитал-Центр-Торг»,
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в 1997—1998 годах — общественные работы в Центре социальной помощи населению Центрального района,
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в 1998—1999 годах — социальный педагог Центра социальной помощи населению Центрального района,
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в 1999—2007 годах — главный специалист, заместитель председателя комитета по социальной защите населения администрации Центрального района Барнаула,
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в 2008—2010 годах — заместитель начальника управления социальной защиты населения по Центральному району Барнаула,
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с 2010 года — замминистра труда и социальной защиты Алтайского края.