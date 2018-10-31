Томенко назначил министра соцзащиты Алтайского края

Ранее она была врио министра труда и социальной защиты региона.

Altapress.ru писал, что 11 октября Виктор Томенко уволил министра труда и соцзащиты Михаила Дайбова. До этого он стал фигурантом скандала с ликвидацией малых домов-интернатов для престарелых. Губернатор сначала подписал это поставление, а потом отменил.

Напомним, 31 октября Виктор Томенко также подписал распоряжения о назначениях руководителей нескольких инспекций, а также назначил главу ведомства.

Что известно о Наталье Оськиной

Наталья Оськина. aksp.ru

Наталья Оськина родилась 19 мая 1977 года в селе Шелаболиха Павловского района. Закончила АлтГУ, квалификация — специалист по социальной работе по специальности «Социальная работа». Наталья Оськина — кандидат социологических наук, пишет storonniki.info.